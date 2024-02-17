Россия полностью захватила Авдеевку

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль всю территорию Авдеевки в Донецкой области, в том числе коксохимический завод, один из укрепрайонов ВСУ.

Z-каналы публикуют фото и видео, на которых российские военные устанавливают флаги в разных частях Авдеевки, в том числе на здании Дворца культуры и техники на западной окраине Авдеевки, а также на территории коксохимического завода.

Украинский OSINT-проекта DeepState обновил свою карту, отметив Авдеевку как занятую российскими войсками.

Близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что на Авдеевском коксохимическом заводе «остаются очаги сопротивления».

Командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что на заключительном этапе операции по выводу войск «некоторое количество украинских военнослужащих» попали в плен.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что спецназовцы ГУР «обеспечивали эвакуационный коридор» для войск, а сейчас удерживают оборону на заранее подготовленных позициях.

Вооруженные силы Украины, по данным The Washington Post, начали вывод войск из Авдеевки 15 февраля. В тот же день войска РФ захватили главный въезд в город на линии снабжения ВСУ в Авдеевке. 16 февраля украинские военные отступили из укрепрайона на юге города. В ночь на 17 февраля командование ВСУ объявило, что армия отступила из Авдеевки. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что «решение беречь людей — правильное».

Авдеевка — важный укрепрайон ВСУ на окраине Донецка, созданный в 2015 году. Активное наступление российская армия начала в октябре 2023 года и понесла значительные потери.

Читайте также

Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ? Максимально короткий разбор «Медузы»

Читайте также

Украинская армия близка к потере Авдеевки. Чем ей это грозит — и что помогло российским войскам сломить сопротивление ВСУ? Максимально короткий разбор «Медузы»