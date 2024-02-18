Жанна Немцова призвала ответить на убийство Навального военной, экономической и гуманитарной поддержкой Украины

Жанна Немцова, дочь убитого в 2015 году политика Бориса Немцова и основательница фонда его имени, напомнила о словах президента США Джо Байдена, обещавшего «серьезные последствия» в случае смерти Навального в тюрьме, и призвала усилить поддержку Украины.

«Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент [США] Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины», — сказала Немцова на дискуссии о будущем России на конференции по безопасности в Мюнхене.

Она заявила, что полностью поддерживает эти меры, потому что Путину «нельзя дать победить в Украине». Кроме того, по мнению Жанны Немцовой, необходимо продолжать применять санкции в отношении России — даже несмотря на то, что они действуют не сразу, потому что экономика страны переведена на военные рельсы.

Комментируя смерть Навального в колонии, Жанна Немцова заявила, что считает это убийством и согласилась с женой политика Юлией Навальной в том, что «нужно бороться с абсолютным злом, которое представляет из себя Владимир Путин».

В июне 2021 года Байден заявил, что, встретившись с Путиным на саммите в Женеве, предупредил его о «последствиях», если лишенный свободы Алексей Навальный умрет в колонии. «Я ясно дал ему понять, что считаю, что последствия этого будут разрушительными для России», — сказал Байден.

В ответ на вопрос журналистов об этих последствиях, заданный уже после смерти Навального, Байден сказал, что предупреждение было сделано три года назад, и с тех пор Россия столкнулась с «чертовски большим количеством последствий». «Мы думаем, что еще можно было бы сделать, но в 2021 году никаких действий против России не предпринималось», — сказал он.

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