Полицейские разгромили квартиру педиатра из Москвы Надежды Буяновой. На врача завели уголовное дело после жалобы вдовы военного, погибшего в Украине

Врач-педиатр московской поликлиники 67-летняя Надежда Буянова стала обвиняемой по делу о распространении «фейков» о российской армии (часть 1 статьи 207.3 УК). Суд отказался отправить ее под стражу, как просило следствие, и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вечером 2 февраля у врача провели обыск, во время которого ее квартира была разгромлена. Фото из квартиры Буяновой, на котором видны ободранные обои, сорванные шторы и разбитая мебель, поздно вечером 3 февраля опубликовала Baza.

Адвокат Буяновой Оскар Черджиев, сообщает «Агентство», рассказал, что его подзащитная просила полицейских быть осторожнее, но к ее словам не прислушались.

Снимок разгромленной квартиры врача перепостили журналисты Дмитрий Колезев и Илья Шепелин, команда Навального, «Новая газета» и другие СМИ.

Дело против Буяновой завели после жалоб 34-летней Анастасии Акиньшиной — вдовы погибшего участника российского вторжения в Украину. Она утверждала, что привела семилетнего сына на осмотр из-за проблем с глазом. Во время приема Акиньшина, по ее словам, рассказала, что мальчик тоскует по отцу, который погиб на войне с Украиной. В ответ, утверждает вдова, врач назвала ее погибшего мужа и любого военного российской армии «законной целью Украины», а также заявила, что Россия напала на Украину и российские военные убивают мирных жителей.

Конфликт Акиньшиной и Буяновой, о котором первоначально написал Mash, получил широкую огласку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Буяновой. Врач заявила, что не говорила тех слов, которые ей приписывает Акиньшина. Вдова военного, в свою очередь, жалуется на то, что после произошедшего ее начали травить в соцсетях.

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Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Подробнее о деле Надежды Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»