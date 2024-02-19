Минобороны России объявило о захвате коксохимического завода в Авдеевке

Российские военные взяли «под полный контроль» Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщило Минобороны России.

«На административных зданиях завода водружены российские флаги», — говорится в сообщении. Завод, как утверждает Минобороны, был взят группировкой войск «Центр».

Связанный с Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» днем 17 февраля писал, что украинские позиции на заводе «частично оставлены», но там все еще «остаются очаги сопротивления».

Российские войска начали наступление на город Авдеевка в Донецкой области в октябре 2023 года. С начала 2024 года российская армия пыталась отрезать от Авдеевки коксохимический завод, у которого проходила главная линия снабжения группировки ВСУ.

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. По его словам, такое решение было принято «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Вечером 17 февраля Минобороны РФ сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки.

Авдеевка находится примерно в 15 километрах от Донецка. До войны в городе проживали около 30 тысяч человек. Коксохимический завод расположен к северо-западу от Авдеевки. Гендиректор «Метинвеста» (компания-владелец завода) Юрий Рыженков утверждал, что из-за разрушений, нанесенных российскими обстрелами, завод будет невозможно восстановить после окончания войны.

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