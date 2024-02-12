Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных активов ЦБ РФ. Позднее эти средства могут быть направлены на восстановление Украины

Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от замороженных активов Центробанка России для дальнейшего использования этих средств на поддержку и восстановление Украины, пишет пресс-служба Совета ЕС.

«Данное решение открывает путь к тому, чтобы Совет позднее принял решение о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, полученного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что данное решение разъясняет правовой статус доходов, полученных от замороженных активов, а также устанавливает правила их хранения и учета для депозитариев, владеющих активами ЦБ РФ на сумму более одного миллиона евро.

В западных странах после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину было заморожено около 300 миллиардов долларов Центробанка РФ. Большая часть этих средств находится в Европе.

Власти Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов ЦБ РФ как минимум с осени 2022 года. Через несколько месяцев таких обсуждений специальная рабочая группа пришла к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна, после чего было принято решение искать легальные пути использования для поддержки Украины прибыли от них.

В конце января страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.

Подробнее о конфискации российских активов в подкасте «Что случилось»

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