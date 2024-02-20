Войска РФ атаковали Украину дронами. По данным ВСУ, все 23 беспилотника удалось сбить

Российские войска в ночь на 20 февраля нанесли удар дронами по территории Украины. Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, из Краснодарского края было запущено 23 беспилотника-камикадзе типа «Шахед».

Все дроны, сообщили украинские военные, были сбиты — над Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областями. О каких-либо последствиях атаки командование Воздушных сил ВСУ не сообщает.

Российское Минобороны утром 20 февраля заявило, что над Брянской областью перехвачен беспилотник самолетного типа, еще один такой дрон уничтожен над Калужской областью. Власти Калужской области сообщили, что жертв и разрушений в результате падения дрона в Сухиничском районе нет.

Войска РФ ежедневно наносят удары дронами по территории Украины. Как заявляли эксперты, цель таких ударов — не только поразить какую-либо цель, но и создать нагрузку на систему ПВО.

Российская сторона также почти каждый день заявляет о беспилотниках, ответственность за запуск которых возлагает на Украину. Официально власти Украины сообщения об ударах по объектам на территории России, в том числе НПЗ, не комментируют.