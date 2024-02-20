Шойгу доложил Путину о «зачистке» села Крынки, которое «ставит точку в украинском контрнаступлении». В ВСУ это заявление не комментировали

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Путина, командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский доложил ему, что в Крынках остаются несколько человек, которые прячутся «то ли в лесах, то ли в вырытых норах». Шойгу ответил, что подтверждает доклад. «Это действительно так, Крынки зачищены», — сказал министр обороны.

«Я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это маленький населенный пункт, в котором ничего особенного не происходило», — добавил Шойгу. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу заявил, что захват Крынок «ставит точку в украинском контрнаступлении»

В Генштабе ВСУ заявление Шойгу о захвате Крынок не комментировали. В утренней сводке Генштаба Крынки не упоминаются, а украинские силы на херсонском направлении, как утверждается, продолжают удерживать позиции.

Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» накануне писал, что в Крынках продолжаются бои, а украинские силы «упорно держатся за плацдарм». О боях в Крынках в предыдущие дни также сообщали российские «военкоры» в своих телеграм-каналах, но информации о захвате села у них не было.