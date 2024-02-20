Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, попросили приговорить к 3,5 года колонии

Прокуратура в ходе прений в Висаитовском районном суде Грозного попросила приговорить Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, к трем с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Приговор Журавелю огласят 27 февраля, передает РИА Новости.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Журавеля арестовали 22 мая, а через пять дней его доставили в СИЗО в Грозном.

В середине августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров. Позже Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию. Он также опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля.

«Побил и правильно сделал», — заявил тогда Кадыров. Он сравнил людей, которые посягают на Священное писание, с «мразями, которые не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании».

Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на избиение Журавеля. Кадыров-младший после этого получил шесть орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.