Сын Кадырова избил задержанного в СИЗО. Вот что сделали в связи с этим руководители силовых ведомств и государственные «правозащитники» (ну вы же догадались, да?) В защиту пострадавшего не выступил никто из представителей власти

Страница Адама Кадырова в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, находящегося под арестом в одном из чеченских СИЗО по обвинению в сожжении Корана. Видео привлекло огромное внимание независимых СМИ и пользователей соцсетей — но не высокопоставленных представителей власти и силовых ведомств (хотя, по мнению юристов, это видео дает основания для возбуждения дела по нескольким статьям УК).

Администрация президента России

: «Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. [Потому что] не хочу».

: ничего.

Александр Бастрыкин (и возглавляемый им Следственный комитет)

Дело Никиты Журавеля было передано из Волгоградской области в Чечню по личному указанию Бастрыкина. Поводом для этого председатель СК назвал «многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

Что сказали сейчас: ничего.

: ничего.

Игорь Краснов (и возглавляемая им Генпрокуратура)

Что сказали: ничего.

: ничего.

Владимир Колокольцев (и возглавляемое им МВД)

Что сказали: ничего.

: ничего.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова

Что сказала: «Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом».

: ничего.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев

Что сказал: «Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление. Это серьезная провокация, в нашей многоконфессиональной стране это недопустимо. Это преступление должно караться законом. Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозревамых. Эти правила должны соблюдаться. И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана».

: ничего.