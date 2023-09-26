Сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана. Что ответили омбудсмен Москалькова и глава СПЧ Фадеев? Что избитого покарает закон

Telegram Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал короткое видео о том, как его 15-летний сын Адам в кабинете СИЗО Грозного избивает , арестованного по делу о сожжении Корана. Чеченский лидер заявил, что «без преувеличения» гордится своим сыном. Действия Адама Кадырова поддержали соратники его отца и осудили правозащитники, при этом официальные лица в России это практически не комментировали.

уполномоченная по правам человека при президенте РФ

Уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону . Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом.

глава Совета по правам человека при президенте РФ

Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана это, безусловно, серьезное преступление. Это серьезная провокация, в нашей многоконфессиональной стране это недопустимо. Это преступление должно караться законом. Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозревамых. Эти правила должны соблюдаться. И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана .

член Совета по правам человека при президенте РФ

Я направляю сейчас сразу запрос, считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление — очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю. Еще один запрос я буду писать с требованием, чтобы Никиту Журавеля вывезли. <…>

По сути это вызов всей правовой системе России . В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления, а публичные лица не стали бы говорить, что да, это сделал такой человек с такой фамилией, выступая по сути свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий, и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее.

член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор Regnum

При всей благодарности Кадырову за помощь в , я не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого. Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона . Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно.

член Совета по правам человека при президенте РФ

Это просто беспредел, просто безнаказанность, уверенность в избранности, в том, что какое-либо наказание не коснется. Вопросов очень много. Во первых, как сын [Кадырова] мог попасть в следственный изолятор, на каком основании, когда даже те, кто имеет право на встречу, те же самые адвокаты, часами ждут, их и досматривают, и проверяют для того, чтобы выйти на свидание со своим подзащитным. Как этот человек попал туда — непонятно. Я уже не говорю о том, что поддержка явного нарушения закона. Я считаю, что здесь правоохранительные органы должны реагировать.

вице-спикер Госдумы РФ, первый замглавы фракции «Новые люди»

По ситуации с избиением задержанного в Чечне. Страна у нас большая и очень разная, но закон должен быть един для всех. В законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиениях в СИЗО как приемлемом наказании. Напоказ сжигать священную книгу — это в лучшем случае идиотизм, а в худшем — сознательное разжигание ненависти. Но последнее слово должен сказать суд. Как говорится, dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Самосуд недопустим. Очень плохой пример для молодежи.

депутат Госдумы РФ от Чечни

Без сомнений, я считаю поступок моего ДОРОГОГО ПЛЕМЯННИКА — правильным и справедливым! Он поступил как настоящий мужчина и достойный СЫН своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, АДАМ является достойным примером для сверстников , демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!

министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации

Никто от наказания, предусмотренного законом, не отказывается и не увиливает от него. В том числе Адам Кадыров. Он является гражданином Российской Федерации. Но сжигать священный Коран и посягать на религиозные чувства более 30 миллионов мусульман в России и миллиардов мусульман по всему миру — это самое кощунственное преступление, которое должно наказываться соразмерно. Этой идеологической составляющей мы и отличаемся от сатанинского Запада. Адам молодец! Гордимся!

основательница проекта «Осторожно Media»

Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны. Действия Адама Кадырова должны быть расследованы, им необходимо дать правовую оценку в соответствии с УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИИ, а не с законами шариата или Рамзана Кадырова. Это не должно сойти с рук этому молодому человеку, сколько еще можно издеваться над всей Россией и откровенно плевать в лицо всей правоохранительной системе?

Сын главы российского региона запросто избивает заключенных на камеру. И все (а особенно он сам и его отец) уверены, что ему за это точно ничего не будет. Произвол властей и безнаказанное насилие. Такую страну построил Владимир Путин.

бывший владелец ЮКОСа

Кадыров не видит берегов. Помните, месяц назад была новость о том, что он притащил своего 15-летнего сына в СИЗО, чтобы он там избил беззащитного человека? Так вот, теперь он еще и видео с избиением опубликовал. Позорище страшное. <…> Публикация видео, конечно, доказывает, что Кадыров ощущает полную безнаказанность. И это не просто какая-то дикость, а наглядная демонстрация, как происходит развал государства: когда отец-губернатор демонстративно нарушает закон и кичится этим, а остановить его некому.

директор Фонда борьбы с коррупцией

Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает заключенного. Правовое государство в действии. А если серьезно, то просто каждый раз пробивают все уровни дикости.

основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Адам Кадыров жестоко избил следственно-арестованного Никиту Журавеля. Мы предупреждали об опасности и незаконности принятого пожилым Бастрыкиным А.И. решения о передаче уголовного дела в Чечню и этапирование молодого человека в СИЗО УФСИН ЧР. Теперь и сам Рамзан Кадыров публикует видео совершения его сыном насильственного преступления. В России будущего за эти преступления и пытки должны будут нести ответственность и Бастрыкин, и Кадыровы. Но пока в России закон не работает и всё по убогим и гнилым «понятиям», которые хапуги и садисты извратили, чтобы оправдывать творимое ими зло. Никакого отношения к защите веры и религии эта подлость не имеет, а деяния Кадыровых бросают на них тень.

основатель и бывший глава «Комитета против пыток»

Это просто очередной тест Кадырова на то, что ему лично можно. Наверное, я даже готов допустить, что [сын Кадырова] действительно как мусульманин возмущен и чувствует себя оскорбленным Никитой Журавелем. Но у нас одни оскорбленные должны прибегать к помощи закона, если что, а другие оскорбленные могут поступать вот так, могут совершать преступления в меру своих физических сил и связей своего папы. Тут однозначно уголовное дело должно возбуждаться. Как минимум за побои этого человека должны привлекать к уголовной ответственности, как мне кажется. Очевидно, это должны сделать органы Следственного комитета.

общественное движение из Волгограда

«Дозор в Волгограде» требует возбудить уголовное дело по факту избиения сыном главы Чеченской республики волгоградца Никиты Журавеля. Действия Адама Кадырова — преступление, а открытое признание, публикация видео и одобрительные возгласы со стороны высокопоставленных лиц региона — вызов российскому обществу. Прямо на наших глазах они плюют в лицо закону. И дают прямой сигнал: любого гражданина РФ могут вывезти в Чечню и судить кулаками кучки привилегированных радикалов.

депутат законодательного собрания Красноярского края от «Единой России»

Жуткое видео. И жуткое не тем, что в СИЗО избивают заключенного — мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути ребенок, но с недетской жестокостью. Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует. Задайте себе вопрос: можно ли представить, что такое видео со своим сыном разместит (с таким же комментарием) глава любого другого региона России?

российский пропагандист, ведущий программы «60 минут» на «России-1»

Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд.

«военкор» «Комсомольской правды»

По видео с сыном Кадырова просят прокомментировать. А его должны комментировать глава СК Александр Бастрыкин, по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими». А также министр юстиции России Константин Чуйченко, заявивший, что Журавель должен отбывать наказание в регионе с преимущественно мусульманским населением, поскольку «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране». В правовом государстве за преступления (а Журавель его совершил) наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора.

юрист, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел»

Адаму Кадырову 15 лет, поэтому к уголовной ответственности при данных обстоятельствах он может быть привлечен только за умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (статьи 20, 111, 112 УК РФ). Без установления такого вреда здоровью Адам Кадыров не подлежит уголовной ответственности. В этой ситуации стоит говорить о нем как несовершеннолетнем правонарушителе, к которому должны быть применены меры Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

координатор уголовных дел правозащитного проекта «ОВД-Инфо»

Замечу, что преступления, предусмотренные статьями 111, 112 УК РФ, являются делами публичного обвинения, для возбуждения которых заявление потерпевшего не требуется. Полагаю, что правоохранительные органы должны обратить должное внимание на данную видеозапись и принять соответствующее процессуальное решение.

правозащитник

Что касается самого Кадырова, то я бы обратил внимание на статью 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом — например, посредством уговоров, возбуждения ненависти). Эта статья, кстати, имеет часть 2, которая предусматривает ответственность за вовлечение малолетнего родителем. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

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