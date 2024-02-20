ФСБ: в Екатеринбурге арестована гражданка России и США по делу о госизмене. Ее обвиняют в сборе денег для ВСУ

В Екатеринбурге по делу о госизмене задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство России и США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По версии спецслужбы, с февраля 2022 года женщина собирала деньги «в интересах одной из украинских организаций», которые затем направлялись на покупку ВСУ «предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов».

ФСБ также утверждает, что женщина, находясь в США, неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины.

Ее имя в сообщении ФСБ не называется. Суд отправил ее в СИЗО.

Обновление. «Медиазона» выяснила, что арестованную зовут Ксения Карелина. В фейсбуке она писала, что училась в Екатеринбурге в лицее имени Сергея Дягилева, а в 2013 году окончила Уральский федеральный университет. В конце 2021 года на своей странице во «Вконтакте» она рассказала, что получила гражданство США. В интервью летом 2023 года Карелина говорила, что вышла замуж за американца.

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