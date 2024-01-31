В Лондоне задержали бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова по делу о нарушении санкций. В 2022 году он добился снятия санкций ЕС
В Великобритании задержали бывшего губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Сотрудники агентства задержали Овсянникова в его доме в Лондоне еще на прошлой неделе. Его обвинили в том, что он открыл счет в банке Halifax Bank of Scotland и, как утверждается, позволил внести туда четыре платежа на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, а также хранил 77,5 тысячи фунтов стерлингов наличными, которые были получены преступным путем.
«Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам», — пишет газета. Бывшего российского чиновника держат в одной из тюрем Лондона, он предстанет перед судом 20 февраля.
Дмитрий Овсянников занимал пост заместителя министра промышленности РФ в 2015–2016 и 2019–2020 годах. С 2016 по 2019 годы он был губернатором аннексированного Севастополя.
В 2017 году Евросоюз внес Овсянникова в санкционный список из-за «действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Осенью 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, бывшему губернатору удалось добиться отмены ограничений. Он заявил, что давно не занимает государственных постов и терпит от санкций «реальный ущерб», в том числе не может вести бизнес на территории Евросоюза.
Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. В марте 2022 года к этому был добавлен запрет на пользование трастовыми услугами, отмечает «Русская служба Би-би-си».