В Испании убит бывший российский военный Максим Кузьминов, который полгода назад перегнал Ми-8 в Украину. Главное

Defence Intelligence of Ukraine / Youtube

В Испании убит военный Максим Кузьминов, который угнал российский военный вертолет в Украину. Эту информацию утром 20 февраля подтвердили источники испанского агентства EFE. По данным агентства, Кузьминова нашли застреленным в гараже в городе Ла-Вильяхойоса, на его теле было не менее пяти пулевых ранений. При Кузьминове находились документы на имя 33-летнего украинца (самому россиянину было 28 лет). Никаких других подробностей EFE не привело. Издание ABC еще накануне сообщило об убийстве в Аликанте 33-летнего гражданина Украины, однако в его материале не содержалось информации о том, что это мог быть Кузьминов.

Пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 через линию фронта в Украину. Как позже утверждали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, этот перелет был спланированной операцией, которая готовилась на протяжении нескольких месяцев. Вместе с Кузьминовым в вертолете были еще двое российских военных. Они не знали о планах Кузьминова и при приземлении вертолета в Украине отказались сдаться в плен и были убиты. Сам Кузьминов утверждал, что дезертировал, так как не хотел воевать. Представители украинской разведки заявляли, что за угон Кузьминову заплатят 500 тысяч долларов.

Первоначально новость об убийстве Кузьминова появилась в сомнительных источниках. В Рунете первым сообщение распространило государственное агентство ТАСС со ссылкой на малоизвестный испанский телеграм-канал Eureka news. Этот канал, как обратило внимание «Агентство», был создан в мае 2022 года и регулярно перепечатывал российские военные сводки, у него менее десяти тысяч подписчиков. В более поздних сообщениях ТАСС в качестве источника упоминал некий итальянский сайт Il Corrispontente. В канале Eureka News сообщения о смерти Кузьминова вскоре были удалены.

Власти Испании смерть Кузьминова не подтверждали. Официально в пресс-службе гражданской гвардии Валенсии сообщили ТАСС лишь, что расследуют «предположительное убийство гражданина Украины», не уточнив его имени. В пресс-службе подтвердили, что тело было обнаружено в гараже с огнестрельными ранениями, но не стали предоставлять других деталей, сославшись на продолжающееся расследование. Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гражданской гвардии Испании сообщило, что расследование засекречено, а дополнительную информацию по нему предоставят «власти иностранного государства». В отсутствие внятных официальных подтверждений в российских провоенных телеграм-каналах стала распространяться версия, что дезертир на самом деле не был убит, а сообщения о его смерти — операция украинской разведки с целью обеспечить Кузьминову дальнейшую безопасность.

В украинской разведке оперативно подтвердили смерть Кузьминова, с соответствующим заявлением выступил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Источник «Украинской правды» также сообщил, что неподалеку от места гибели пилота нашли сгоревшую машину, на которой, предположительно, скрылись с места преступления его убийцы. «Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным»», — сказал собеседник «Украинской правды». Секретарь СНБО Украины Алевсей Данилов позже заявил, что Киев предлагал Кузьминову остаться в Украине. «Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании», — сказал Данилов.

Из российских официальных лиц смерть Кузьминова первым прокомментировал глава СВР Сергей Нарышкин. «Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», — сказал он. Нарышкин не уточнял, есть ли у его ведомства какие-либо подтверждения смерти Кузьминова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «никакой информацией на этот счет не располагают».

Ранее российские военные угрожали Кузьминову смертью. В начале октября 2023 года, через несколько дней после того как пилот дезертировал, в программе «Вести недели» был показан сюжет, в ходе которого неназванные офицеры ГРУ заявляли, что найдут Кузьминова и «накажут по всей строгости закона нашего государства» и он «до суда не доживет».

Читайте также

Украинская военная разведка показала пилота из РФ, перегнавшего в Украину российский вертолет Ми-8 Он объяснил свой поступок нежеланием воевать

Читайте также

Украинская военная разведка показала пилота из РФ, перегнавшего в Украину российский вертолет Ми-8 Он объяснил свой поступок нежеланием воевать