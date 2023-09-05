Украинская разведка пообещала полмиллиона долларов российскому летчику, угнавшему вертолет в Украину

Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший вертолет Ми-8 на одной из украинских авиабаз, получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

«Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой», — заявил Юсов, призвав российских военных последовать примеру Кузьминова.

«Украина — демократическое правовое государство, мы и собственные обязательства выполняем и [придерживаемся] международного права. Поэтому еще раз — те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, боритесь против путинского режима», — добавил представитель ГУР.

О посадке российского вертолета Ми-8 на украинской авиабазе в Харьковской области стало известно 23 августа. Тогда близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber писал, что экипаж вертолета «по каким-то причинам потерял ориентировку», пересек линию фронта и случайно приземлился на украинском аэродроме.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что посадка вертолета произошла в рамках спецоперации украинских военных под кодовым названием «Синица». Сам летчик Максим Кузьминов, управлявший вертолетом, объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хотел больше в нем участвовать. Позднее он сообщил, что два других члена экипажа, вероятно, погибли. По словам Кузьминова, он пытался уговорить сослуживцев сдаться, но они испугались и попытались бежать после посадки.

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