Суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана и экономиста Константина Сонина по делам о «фейках» про российскую армию

Гагаринский районный суд Москвы санкционировал заочный арест политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Информация о заочном аресте Гозмана была опубликована 20 февраля в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

О том, что следствие просит заочно арестовать Гозмана, а также экономиста Константина Сонина, которого тоже обвиняют в «фейках» про российскую армию, ранее писала «Медиазона» со ссылкой на картотеку Гагаринского суда. Предполагалось, что суд вынесен решения об арестах 14 февраля, но заседание было перенесено на 20 февраля.

Обновление: Гагаринский районный суд заочно арестовал Константина Сонина, сообщает ТАСС.

Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.

Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Экономист живет и работает за пределами России.