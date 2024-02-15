СК попросил заочно арестовать экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана по делу о «фейках» про российскую армию

В Гагаринский районный суд Москвы поступили ходатайства СК о заочном аресте экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Решения об арестах должны были принять 14 февраля, пишет «Медиазона», соответствующая информация есть в картотеке суда. Однако в пресс-службе суда заявили изданию, что заседания отложили до 20 февраля «для предоставления дополнительных документов». Информация об этом в картотеке не отображается, что в суде объяснили техническими проблемами на сайте.

Об уголовном деле, фигурантом которого стал Сонин, стало известно в мае 2023 года, когда экономиста объявили в розыск. Поводом для дела стали посты в телеграм-канале про действия российских военных в Украине, опубликованные с апреля по июль 2022 года.

Гозмана также обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за постов в соцсетях. Об уголовном деле в отношении политика источники ТАСС сообщили в конце 2023 года.

Поправка: Первоначально в новости сообщалось, что суд уже санкционировал заочный арест Сонина и Гозмана. Позднее «Медиазона» уточнила, что заседание было отложено.

Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Экономист живет и работает за пределами России.

Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.