На Леонида Гозмана завели дело о «фейках» о российской армии

На политика Леонида Гозмана завели уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом для дела, рассказали собеседники агентства, стало «размещение Гозманом в фейсбуке и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции».

Опубликованные Гозманом материалы, по словам представителей правоохранительных органов, «прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, в ходе которого была доказано намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции».

Статья УК о распространении «фейков» о российской армии предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Леонид Гозман уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. Выйдя на свободу после 30 суток ареста, Гозман покинул Россию.