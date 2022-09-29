Политик Леонид Гозман вышел на свободу после 30 суток ареста. Его дочь заявила, что он покинет Россию

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Оппозиционный политик вечером 28 сентября вышел из спецприемника после 30 суток ареста. Об этом сообщила «Новая газета. Европа».

«Я очень рад, что меня отпустили. Предполагал, что они пустят меня на третий, на четвертый круг… Но почему-то они этого не сделали. <…> Если они не приедут за мной в ближайшие два часа, значит, все хорошо», — заявил Гозман.

Незадолго до освобождения политика его дочь Ольга Гозман заявила в эфире ютьюб-канала «Ходорковский Live», что он собирается покинуть Россию. Ранее она говорила, что у него желчекаменная болезнь и что ему нужна операция.

В ночь на 29 сентября журналистка Ирина Воробьева сообщила, что Гозман прошел паспортный контроль в аэропорту и ожидает вылета. Куда именно решил лететь политик, она не уточнила. Вылетел ли он в итоге, также не сообщалось.

Леонид Гозман уехал из России после начала войны, но затем вернулся. По его словам, это был «нравственный выбор».

В мае Гозмана внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов». В июле стало известно, что в отношении политика и его жены возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве.

В конце августа политика отправили под арест на 15 суток из-за поста в , опубликованного в 2020 году. В нем говорилось, что Иосиф Сталин был хуже Адольфа Гитлера, а НКВД страшнее СС.

После того, как Гозман отбыл 15 суток, его снова задержали на выходе из спецприемника. Политик получил еще 15 суток ареста за пост 2013 года в «Живом журнале», в котором он критиковал сериал про «Смерш».