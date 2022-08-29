Политика Леонида Гозмана задержали за пост о том, что Сталин хуже Гитлера

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В Москве задержали политика . Об этом сообщила адвокат от Юлия Трегубова, которая помогала ему.

Гозману вменяют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии ( ). Политик останется до суда на ночь в ОВД «Тверской».

Поводом для протокола стал пост Гозмана в , написанный в октябре 2020 года. В нем политик критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. «Но в данном случае хочу поддержать. Приравнивать их нельзя. Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты обьявили тотальную войну своему собственному народу», — написал Гозман.

В июле стало известно, что в отношении Леонида Гозмана и его жены возбуждено уголовное дело о неподаче уведомления о двойном гражданстве. Политик и его супруга стали гражданами Израиля в 2018 году и уведомили российские власти об этом год спустя — позже, чем этого требовал закон.

Леонид Гозман после начала войны в Украине покинул Россию, однако в середине июня вернулся. Свое решение он называл «нравственным, а не политическим выбором». В мае его внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание «решающей роли» советского народа в разгроме нацизма было объявлено незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или и ареста.

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