Политика Леонида Гозмана задержали за пост о том, что Сталин хуже Гитлера
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В Москве задержали политика Леонида Гозмана. Об этом сообщила адвокат от «ОВД-Инфо» Юлия Трегубова, которая помогала ему.
Гозману вменяют статью об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (часть 1 статьи 13.48 КоАП). Политик останется до суда на ночь в ОВД «Тверской».
Поводом для протокола стал пост Гозмана в фейсбуке, написанный в октябре 2020 года. В нем политик критиковал желание российских властей запретить сравнение СССР и нацистской Германии. «Но в данном случае хочу поддержать. Приравнивать их нельзя. Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты обьявили тотальную войну своему собственному народу», — написал Гозман.
В июле стало известно, что в отношении Леонида Гозмана и его жены возбуждено уголовное дело о неподаче уведомления о двойном гражданстве. Политик и его супруга стали гражданами Израиля в 2018 году и уведомили российские власти об этом год спустя — позже, чем этого требовал закон.
Леонид Гозман после начала войны в Украине покинул Россию, однако в середине июня вернулся. Свое решение он называл «нравственным, а не политическим выбором». В мае его внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов».
Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание «решающей роли» советского народа в разгроме нацизма было объявлено незаконным в 2021 году. В апреле 2022-го за это ввели наказание в виде штрафа или и ареста.