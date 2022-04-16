Путин подписал закон о штрафах за отрицание «решающей роли советского народа» в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о штрафах за отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, а также за отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Кодекс об административных правонарушениях вносится новая статья 13.48, которая предусматривает:

для физических лиц — штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток (при повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч рублей).

для юридических лица — штраф на до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении им также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание «решающей роли» советского народа в разгроме нацизма было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение. Закон, устанавливающий ответственность за отрицание «решающей роли советского народа» в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха, Госдума приняла 6 апреля.

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