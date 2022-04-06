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Госдума ввела наказание за отрицание «решающей роли советского народа» в разгроме нацизма и отождествление действий СССР и Третьего рейха

Источник: Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии, а также за отрицание «решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Физическим лицам за эти действия грозит штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток (при повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч рублей).

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении им также грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии и отрицание «решающей роли» советского народа в разгроме нацизма было объявлено незаконным в 2021 году. Но тогда в законе не было прописано наказание за его нарушение.

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