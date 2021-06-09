Госдума запретила публично отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом

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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении закон о запрете публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы».

Также принятый Госдумой документ запрещает «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Международного военного трибунала».

Соответствующие поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Запрет будет распространяться на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет. Какое наказание будет грозить за нарушение, в документе не прописано.

В пояснительной записке при внесении законопроекта говорилось, что его цель — «поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц».

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