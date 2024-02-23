Власти Забайкалья подтвердили гибель 16 военных в результате удара по полигону в самопровозглашенной ДНР. По информации «Би-би-си», погибли не менее 60 человек

Как минимум 16 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады погибли в результате удара ВСУ по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. Это следует из сообщений глав городов и районов Забайкальского края, обратил внимание «Коммерсант».

23 февраля сити-менеджер Читы Инна Щеглова сообщила, что, по предварительной информации, погибли четверо жителей города, которые служили в 36-й бригаде.

Накануне временно исполняющая обязанности главы Краснокаменского района Забайкальского края Наталья Щербакова сообщила о гибели пяти военнослужащих из района. В тот же день администрация Тунгокоченского муниципального района заявила, что «из нашего района погиб один военнослужащий».

Администрация Нерчинского района объявила, что знает о гибели двоих военнослужащих из района. Глава Борзинского района Забайкалья Роман Гридин сообщил, что, по предварительной информации, в зоне « » погибли четверо военнослужащих из Борзинского района.

«Русская служба Би-би-си» сообщала, что днем 20 февраля украинская армия обстреляла из реактивной системы залпового огня HIMARS российский полигон возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной ДНР. В этот момент на полигоне находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянное место дислокации которой — город Борзя в Забайкальском крае. Журналисты отмечали, что по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

21 февраля глава Забайкалья Александр Осипов обратился к родственникам военнослужащих из 36-й мотострелковой бригады. Он пообещал довести «напрямую до каждой семьи полную и достоверную информацию о судьбе бойцов». По его словам, «распространяемая информация недостоверна и сильно преувеличена». Число погибших и раненых военных он не назвал.

«Важные истории» опубликовали, как утверждается, поименный список погибших военных. Всего в нем 68 человек, трое остаются неопознанными.

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