В ВСУ утверждают, что сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. Российские «военкоры» пишут, что причиной крушения стал дружественный огонь

Украинские военные сбили российский самолет-разведчик А-50 в районе Азовского моря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ВСУ.

По словам собеседников издания, самолет был сбит в рамках совместной операции воздушных сил ВСУ и ГУР. «Шансы на сохранение самолета минимальны», — заявил один из источников издания.

Позднее информацию о сбитом А-50 подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук. «Спасибо Главному управлению разведки и всем, кто обеспечил результат!», — написал Олещук.

О том, что самолет-разведчик был сбит, также пишут российские телеграм-каналы и военные блогеры. В частности, канал «Два Майора» написал: «А-50. Снова. Опять. Заново. Ресурс этих самолетов почти невозобновляемый. Экипаж — это отдельный разговор. Высочайшие специалисты. Их из Средней Азии не завезешь».

В то же время канал «Военный осведомитель» пишет, что самолет разбился возле хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае. «Несмотря на то, что ВСУ уже успели взять на себя ответственность за это, место поражения борта не оставляет других вариантов кроме дружественного огня. Российское ПВО буквально раз за разом истребляет российские же самолеты в своем тылу», — говорится в посте.

Про «дружественный огонь» также пишут военные блогеры Владимир Романов (Romanov Лайт) и Борис Рожин (colonelcassad). «С очень большой долей вероятности это снова френдли-файр. Проблема с взаимодействием авиации ВКС и частей ПВО очевидно является системной, что приводит к достаточно частой утрате человеческих жизней и дорогостоящей и трудновосполнимой материальной части», — написал Рожин. По данным Романова, пуски производились из оккупированного Мариуполя.

Информацию о потере самолета также подтвердил близкий к Минобороны телеграм-канал Fighterbomber: «А-50 потерян. Кто сбил, на данный момент неизвестно».

Минобороны РФ ситуацию пока не комментировало. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что возле хутора упали «два летательных аппарата».

Если информация о сбитом А-50 подтвердится, то это будет уже вторая потеря такого самолета для российской армии с начала года. Первый А-50 был сбит в середине января.

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