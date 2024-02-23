Россия атаковала Украину дронами. В Одессе погибли три человека, в Днепре беспилотник повредил многоэтажный жилой дом

Войска РФ в ночь на 23 февраля нанесли удар дронами по территории Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в атаке был задействованы 31 беспилотник, 23 удалось сбить силам ПВО над Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областями.

Кроме того, сообщили украинские военные, российские войска запустили три ракеты из С-300 с оккупированной территории Донецкой области, а также противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 из акватории Черного моря.

В Одессе обломки одного из сбитых над Черным морем дронов упали на территорию предприятия, расположенного на берегу, став причиной разрушений и пожара. Погибли трое сотрудников, сообщили Силы обороны юга Украины. По данным главы областной администрации Олега Кипера, в ударе по территории Одесской области также были задействованы ракеты.

В Днепре беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. По состоянию на 05:00 было известно о восьми пострадавших жителях, сообщал глава области Сергей Лысак. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди, добавил он.

Кроме того, в Днепре от атаки беспилотников пострадало одно из предприятий, сообщил Лысак, не став пока уточнять подробности.

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