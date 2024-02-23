Верховная Рада приняла закон о демобилизации срочников

Верховная рада Украины приняла в целом закон о демобилизации солдат срочной службы. За него проголосовали 317 парламентариев, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о демобилизации украинских военных, которые проходили срочную службу и которых оставили в армии после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Комитет по нацбезопасности и обороне включил в законопроект норму, в которой сказано, что демобилизованные солдаты срочной службы не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас, «если они не выразили желания продолжать военную службу».

Верховная Рада Украины в начале февраля приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. В нем сказано, что планку призывного возраста снизят с 27 до 25 лет, а демобилизация станет возможна через 36 месяцев службы. Кроме того, документ предусматривает, что в Украине будут выдавать электронные повестки. Срочная служба будет отменена, вместо нее введут базовую общевойсковую подготовку. Ожидается, что Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении уже на этой неделе.