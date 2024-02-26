Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

Алексей Навальный по видеосвязи из колонии выступает на судебном заседании, 11 января 2024 года Вера Савина / AFP / Scanpix / LETA

Алексея Навального планировалось обменять на , отбывающего пожизненный срок в Германии, но президент России Владимир Путин принял решение убить Навального, так как не хотел видеть его на свободе. Об этом заявила председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

По словам Певчих, после полномасштабного вторжения в Украину «стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой», после чего его сторонники решили организовать его обмен на кого-либо из российских шпионов, находящихся в заключении на Западе.

Как рассказала Певчих, такой обмен можно было бы осуществить за несколько месяцев при наличии политической воли, однако «американские и немецкие чиновники понимающе кивали головой, но ничего не делали».

При посредничестве «знакомых политиков» и «самых богатых людей планеты», рассказала Певчих, соратникам Навального удалось впервые получить одобрение плана на обмен весной 2023 года, однако тогда в итоге все сорвалось. К декабрю план снова был одобрен. Владимиру Путину, заявила Певчих, предложение обменять Навального передал бизнесмен Роман Абрамович.

По словам Певчих, в начале февраля Путину предложили обменять Навального и двух граждан США, фамилии которых она не назвала, на Красикова. Вечером 15 февраля Певчих получила информацию, что переговоры «находятся на финальной стадии».

Я рассказываю вам эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. «Ах так, — подумал Путин. — Навального на свободе я не потерплю и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще».

Почему Путин убил Навального сейчас? Алексей Навальный

Певчих выразила мнение, что Путин «помешался на ненависти к Навальному» и что президент «ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам».

Певчих не предоставила каких-либо документов или свидетельств, подтверждающих ее версию.

О том, что Навального собирались обменять на Красикова, первым написал немецкий таблоид Bild — это было 18 февраля, на второй день после того, как стало известно о смерти российского политика. Журналисты утверждали, что в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин и что «Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу».

Путин в интервью Такеру Карлсону, которое вышло 8 февраля, намекал на готовность обменять на Красикова Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, находящегося в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Навального в контексте обмена Путин не упоминал.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман в ответ на просьбу DW прокомментировать сообщения о готовившемся обмене Красикова заявила: «Мы на эту тему не высказываемся».