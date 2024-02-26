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Алексей Навальный по видеосвязи из колонии выступает на судебном заседании, 11 января 2024 года
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Мария Певчих заявила, что Алексея Навального планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии По ее утверждению, Путин решил убить Навального, когда переговоры были на финальной стадии

Источник: Алексей Навальный
Алексей Навальный по видеосвязи из колонии выступает на судебном заседании, 11 января 2024 года
Алексей Навальный по видеосвязи из колонии выступает на судебном заседании, 11 января 2024 года
Вера Савина / AFP / Scanpix / LETA

Алексея Навального планировалось обменять на Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, но президент России Владимир Путин принял решение убить Навального, так как не хотел видеть его на свободе. Об этом заявила председатель Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

По словам Певчих, после полномасштабного вторжения в Украину «стало очевидно, что Навального надо вытаскивать из тюрьмы любой ценой», после чего его сторонники решили организовать его обмен на кого-либо из российских шпионов, находящихся в заключении на Западе.

Как рассказала Певчих, такой обмен можно было бы осуществить за несколько месяцев при наличии политической воли, однако «американские и немецкие чиновники понимающе кивали головой, но ничего не делали».

При посредничестве «знакомых политиков» и «самых богатых людей планеты», рассказала Певчих, соратникам Навального удалось впервые получить одобрение плана на обмен весной 2023 года, однако тогда в итоге все сорвалось. К декабрю план снова был одобрен. Владимиру Путину, заявила Певчих, предложение обменять Навального передал бизнесмен Роман Абрамович.

По словам Певчих, в начале февраля Путину предложили обменять Навального и двух граждан США, фамилии которых она не назвала, на Красикова. Вечером 15 февраля Певчих получила информацию, что переговоры «находятся на финальной стадии».

Я рассказываю вам эту историю, чтобы у вас был ответ на вопрос, почему Навального убили сейчас. Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. «Ах так, — подумал Путин. — Навального на свободе я не потерплю и раз принципиально Красикова готовы менять, то надо просто избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще».

Почему Путин убил Навального сейчас?
Алексей Навальный

Певчих выразила мнение, что Путин «помешался на ненависти к Навальному» и что президент «ненавидит его настолько, что действует в ущерб себе и собственным рациональным интересам».

Певчих не предоставила каких-либо документов или свидетельств, подтверждающих ее версию.

О том, что Навального собирались обменять на Красикова, первым написал немецкий таблоид Bild — это было 18 февраля, на второй день после того, как стало известно о смерти российского политика. Журналисты утверждали, что в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин и что «Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу».

Путин в интервью Такеру Карлсону, которое вышло 8 февраля, намекал на готовность обменять на Красикова Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, находящегося в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Навального в контексте обмена Путин не упоминал.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман в ответ на просьбу DW прокомментировать сообщения о готовившемся обмене Красикова заявила: «Мы на эту тему не высказываемся».

Смерть Алексея Навального