Sefa Karacan / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В телеграм-канале политика Ильи Яшина, которого приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии, появился пост об Алексее Навальном. В нем Яшин рассказывает, что узнал о гибели Навального только 19 февраля, а также вспоминает о политике Борисе Немцове — своем друге, которого убили в феврале 2015 года. По словам Яшина, он понимает все свои риски и что его жизнь «в руках Путина», но добавляет, что «продолжит гнуть свою линию». «Медуза» приводит пост Яшина полностью.

В лагерный барак новости приходят медленно, и про гибель Алексея Навального я узнал лишь вчера. Сложно передать мое потрясение. Сложно собраться с мыслями. Боль и ужас невыносимы.

И все же я не стану молчать — скажу то, что считаю важным.

Для меня не стоит вопрос: что случилось с Навальным? Не сомневаюсь, что он убит. Три года Алексей находился под контролем силовиков, которые в 2020-м уже организовали на него неудачное покушение. Теперь довели дело до конца.

Для меня не стоит вопрос: кто убил? Не сомневаюсь, что Путин. Он военный преступник. Навальный был его ключевым оппонентом в России и вызывал ненависть в Кремле. У Путина были и мотив, и возможности. Я убежден, что он приказал убить.

Понимаю, как госпропаганда начнет манипулировать общественным мнением. Скажут, что смерть Навального невыгодна президенту, что убивать его за месяц до выборов нелогично, что Путин сосредоточен на глобальной политике и у него нет времени думать про какого-то зэка… Полная чушь, отметайте ее с ходу. После отравления Алексея в 2020-м пропаганда защищала Путина аргументом «хотел бы убить — убил бы». Все верно. Он хотел, и он убил. И не просто убил, а убил демонстративно. Специально накануне выборов, чтобы по факту никто и не сомневался в причастности Путина. Так же демонстративно убил и Пригожина — чтобы тоже никто не сомневался.

В понимании Путина именно так утверждается власть: убийствами, жестокостью, показательной местью. Это мышление не государственного деятеля. Это мышление главаря банды. Так давайте честно признаем: Путин и есть главарь мафиозной структуры, слившейся с нашим государством. Он лишен каких-либо моральных и легальных ограничений. Он держит людей в страхе, а тех, кто не боится, — сажает и уничтожает.

Поэтому был застрелен Борис Немцов. Поэтому убит Алексей Навальный. Три года в колонии его пытали карцерами и ломали, чтобы он попросил пощады. Не вышло, и тогда его лишили жизни.

Противостояние Навального и Путина показало масштаб личностей обоих. Алексей останется в истории человеком исключительного мужества, который шел вперед за то, во что верил. Шел, презирая страх и смерть. Шел с улыбкой и гордо поднятой головой. И погиб героем.

Путин же так и останется маленьким человеком, случайно получившим огромную власть. Персонажем, который прячется в бункере, убивает исподтишка и делает заложниками своих комплексов миллионы людей. Но я не желаю ему смерти. Мечтаю, чтобы он ответил за свои преступления не только перед божьим, но и перед земным судом.

Алексей Навальный был моим другом. Как и Борис Немцов. Мы делали общее дело и посвятили жизни тому, чтобы Россия стала мирной, свободной и счастливой. Теперь оба моих друга мертвы. Я ощущаю внутри черную пустоту. И, конечно, понимаю собственные риски. Я за решеткой, моя жизнь в руках Путина, и она в опасности. Но я продолжу гнуть свою линию.

Стоя над телом Бориса в феврале 2015 года, я поклялся себе не бояться, не сдаваться и не бежать. Спустя девять лет, оплакивая Алексея, могу лишь повторить эту клятву.

Пока в моей груди бьется сердце, я буду сражаться с тиранией. Пока живу, я не убоюсь зла. Пока дышу, я буду со своим народом.

Клянусь.

Алексей, спи спокойно, брат.

Юля, Людмила Ивановна, Анатолий Иванович, Олег, Даша, Захар, держитесь.

Я с вами.

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