Пять дней без Навального Онлайн «Медузы»
Что происходило после того, как ФСИН сообщил о смерти Алексея Навального, читайте в хрониках 16 февраля, 17 февраля, 18 февраля и 19 февраля.
Если вы в России и хотите пойти на акцию в память об Алексее Навальном, прочитайте инструкцию «Медузы».
Главные новости:
- Кремль назвал обвинения Юлии Навальной в адрес Путина «голословными и хамскими».
- Путин присвоил новое звание заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу.
- Более 60 тысяч россиян официально потребовали от государства выдать тело Алексея Навального его семье.
- Илья Яшин — об Алексее Навальном: «Шел вперед за то, во что верил. Шел с улыбкой и гордо поднятой головой. И погиб героем».
На скорбящих по Навальному в Петербурге пожаловалась 23-летняя местная жительница, заявившая, что поскользнулась на льду из-за толпы
В большинстве постановлений об арестах участников акций памяти Навального в Петербурге нет данных о людях, пострадавших от «нарушения обстановки общественного спокойствия». Но, по информации правозащитников, заявление одной местной жительницы легло в основу судебных решений Калининского районного суда, пишет «Фонтанка».
23-летняя аниматор Аделина Б. 23 лет вечером 16 февраля пришла в 78-й отдел полиции и написала заявление, в котором пожаловалась на то, как ей было сложно ходить по Воскресенской набережной из-за людей, которые шли с цветами к памятнику жертвам политических репрессий.
«16 февраля в 20:50 я шла с работы по Воскресенской набережной. У дома 14 со стороны Невы у памятника собралось большое количество народу, мешали проходу. Мне пришлось обходить по грязи. Я поскользнулась, чуть не упала. Другие пешеходы были возмущены, им приходилось обходить по проезжей части. Прошу принять меры», — заявила женщина в объяснительной, представленной суду. Как отмечает издание, задержания на Воскресенской набережной начались в 21:50.
«Фонтанка» публикует данные о судебных решениях в отношении 182 человек, задержанных в Петербурге на акциях памяти Алексея Навального.
Всем задержанным 16 и 17 февраля вменяют нарушение статьи 20.2.2 КоАП РФ (массовое одновременное пребывание или передвижение в общественных местах). Рассмотрение по трем материалам отложили, 16 человек оштрафовали на 10–15 тысяч рублей, шестерым назначили обязательные работы, а больше 150 человек арестованы. Вот какие сроки получили задержанные
- четырнадцать суток — один человек;
- тринадцать суток — три человека;
- двенадцать суток — девять человек;
- десять суток — 38 человек;
- восемь суток — один человек;
- семь суток — девять человек;
- шесть суток — один человек;
- пять суток — 40 человек;
- четверо суток — три человека;
- трое суток — 26 человек;
- двое суток — 18 человек;
- одни сутки — девять человек.
«Задержанные по большей части свою вину отрицали, — пишет „Фонтанка“. — Доводы их можно поместить в диапазон от „я просто мимо проходил, и вообще, шел кататься на снегоходах“ до „пришел, положил цветы, в мероприятии не участвовал“. Но суд посчитал такие аргументы „защитной позицией, направленной на уклонение от административной ответственности за совершенное правонарушение“».
Песков назвал обвинения Юлии Навальной в адрес «главы российского государства» хамскими. Это цитата. «Хамские» — вот слово, на котором они остановились после дня раздумий. Очень их обидело, что Юля называет убийцу убийцей.
Кира Ярмыш комментирует заявление пресс-секретаря президента РФ, который сказал, что правоохранительные органы «действуют в строгом соответствии с законом», когда задерживают людей во время мероприятий в память об Алексее Навальном.
Дмитрия Пескова также спросили о том, что на фоне новостей о смерти Навального некоторым руководителям ФСИН присвоили новые звания.
«Это обычные процессы — и ротационные процессы, и процессы продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Ранее стало известно, что Путин присвоил новое звание заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу, которого в ФБК называет ответственным за пытки Алексея Навального в заключении.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва «не воспринимает» призывы провести независимое международное расследование смерти Алексея Навального.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель накануне призвал Россию «позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти» Алексея Навального.
- Евросоюз считает, что президент РФ Владимир Путин и российские власти несут ответственность за смерть Навального.
Обвинения Юлии Навальной о причастности президента РФ Владимира Путина к смерти ее мужа «голословные и хамские», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения в адрес главы российского государства, — сказал он журналистам, комментируя соответствующее заявление Навальной.
Владимир Путин не видел обращения Юлии Навальной, сообщил Песков. «Нет, президент не видел этого. Но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев», — добавил пресс-секретарь президента.
Он также заявил, что обвинения Навальной в том, что тело ее мужа не отдают, чтобы скрыть отравление, голословны.
«Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением, но, если в нем содержались такие слова [об отравлении], то это, опять же, ни что иное как голословные обвинения потому, что они ничем не подкреплены, не подтверждены, и в данном случае я только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова», — сказал представитель Кремля.
Комментируя сообщения про задержания людей, которые участвуют в акциях в память о Навальном, Песков отметил, что полицейские «действуют в строгом соответствии с законом».
Жители Новороссийска принесли к мемориалу памяти Алексея Навального в Октябрьском парке цветы и записку со строками из поэмы Анны Ахматовой «Реквием»:
«Нет! и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был».
В Красноярске полицейские начали развозить предостережения участникам акций памяти Навального в городе, пишет «7×7».
В документах сказано, что на проведение таких акций нужно было получить разрешение, к тому же в регионе действуют антиковидные ограничения. Людям, возлагавшим цветы, пригрозили несколькими статьями — начиная от административной «митинговой» до уголовной об организации и финансирования экстремизма.
19 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил заместителю главы ФСИН Валерию Бояриневу звание генерал-полковника внутренней службы. Многие соратники Алексея Навального связали это с тем, что за три дня до этого ФСИН объявила, что Навальный умер.
Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на источник, указы о коллективном присвоении очередных званий обычно готовятся от нескольких недель до месяцев.
Кроме Бояриневу звание генерал-лейтенанта внутренней службы получил заместитель директора ФСИН Александр Розин, звание генерал-майора — начальник управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов и начальник управления кадров ФСИН Александр Федоров.
Акции памяти Навального
Энн-Арбор, США
Барселона
Мюнхен
Власти Ульяновска запретили проводить пикет памяти Алексея Навального из-за акции в поддержку Владимира Путина, сообщает «7×7».
Ульяновские активисты Игорь Топорков, Анна Малиновская и Алексей Лысяков обратились в мэрию с двумя заявками на пикеты в местном гайд-парке — в память об Алексее Навальном 24 февраля и в память о Борисе Немцове 27 февраля.
По словам Топоркова, дату акции в память о Навальном выбрали, потому что 24 февраля будет девять дней со дня смерти Навального, и это не связано с годовщиной начала полномасштабной войны.
В мэрии Ульяновска ответили, что 24 февраля в гайд-парке пройдет митинг в поддержку Владимира Путина и его «курса на суверенитет». Чиновники предложили подать заявку на пикет на площадке возле жилого дома.
Директор ФБК Иван Жданов прокомментировал новости о том, что Путин присвоил новое звание заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу.
«Надо понимать это как откровенная награда Путина за пытки. Бояринов лично курировал пытки Алексея Навального в тюрьме. Ограничение Алексея по счетам на покупку еды, как и все остальные пытки — личный приказ Бояринова по ФСИН», — заявил Жданов.
19 февраля, через три дня после смерти Навального, президент РФ Владимир Путин присвоил заместителю главы ФСИН Валерию Бояриневу звание генерал-полковника внутренней службы.
На заседании суда в июле 2023 года выяснилось, что генерал Бояринев прислал в ИК-6 Владимирской области, где находился Навальный, распоряжение ограничить сумму, на которую политик может покупать еду в заключении, напоминают «Важные истории».
Портреты Алексея Навального у здания российского посольства на Мальте
Священника Григория Михнова-Вайтенко, которого задержали в Петербурге из-за планов провести панихиду по Алексею Навальному и госпитализировали из отдела МВД, выписали из больницы, сообщил депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.
«Друзья, Григорий Михнов-Вайтенко выписан из больницы, чувствует себя лучше, но нуждается в продолжении лечения. Беспокоить его не надо. Надеемся, что он скоро будет в порядке», — написал Вишневский в соцсетях.
Правозащитника и архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко задержали 17 февраля, когда он планировал провести панихиду по Алексею Навальному. После задержания священника госпитализировали с инсультом.
Илья Яшин: «Я убежден, что Путин приказал убить Навального»
В лагерный барак новости приходят медленно, и про гибель Алексея Навального я узнал лишь вчера. Сложно передать мое потрясение. Сложно собраться с мыслями. Боль и ужас невыносимы.
И все же я не стану молчать — скажу то, что считаю важным.
Для меня не стоит вопрос: что случилось с Навальным? Не сомневаюсь, что он убит. Три года Алексей находился под контролем силовиков, которые в 2020-м уже организовали на него неудачное покушение. Теперь довели дело до конца.
Для меня не стоит вопрос: кто убил? Не сомневаюсь, что Путин. Он военный преступник. Навальный был его ключевым оппонентом в России и вызывал ненависть в Кремле. У Путина были и мотив, и возможности. Я убежден, что он приказал убить.
Понимаю, как госпропаганда начнет манипулировать общественным мнением. Скажут, что смерть Навального невыгодна президенту, что убивать его за месяц до выборов нелогично, что Путин сосредоточен на глобальной политике и у него нет времени думать про какого-то зека… Полная чушь, отметайте ее сходу. После отравления Алексея в 2020-м пропаганда защищала Путина аргументом «хотел бы убить — убил бы». Все верно. Он хотел, и он убил. И не просто убил, а убил демонстративно. Специально накануне выборов, чтобы по факту никто и не сомневался в причастности Путина. Так же демонстративно убил и Пригожина — чтобы тоже никто не сомневался.
В понимании Путина именно так утверждается власть: убийствами, жестокостью, показательной местью. Это мышление не государственного деятеля. Это мышление главаря банды. Так давайте честно признаем: Путин и есть главарь мафиозной структуры, слившейся с нашим государством. Он лишен каких-либо моральных и легальных ограничений. Он держит людей в страхе, а тех, кто не боится — сажает и уничтожает.
Поэтому был застрелен Борис Немцов. Поэтому убит Алексей Навальный. Три года в колонии его пытали карцерами и ломали, чтобы он попросил пощады. Не вышло, и тогда его лишили жизни.
Противостояние Навального и Путина показало масштаб личностей обоих. Алексей останется в истории человеком исключительного мужества, который шел вперед за то, во что верил. Шел, презирая страх и смерть. Шел с улыбкой и гордо поднятой головой. И погиб героем.
Путин же так и останется маленьким человеком, случайно получившим огромную власть. Персонажем, который прячется в бункере, убивает исподтишка и делает заложниками своих комплексов миллионы людей. Но я не желаю ему смерти. Мечтаю, чтобы он ответил за свои преступления не только перед божьим, но и перед земным судом.
Алексей Навальный был моим другом. Как и Борис Немцов. Мы делали общее дело и посвятили жизни тому, чтобы Россия стала мирной, свободной и счастливой. Теперь оба моих друга мертвы. Я ощущаю внутри черную пустоту. И, конечно, понимаю собственные риски. Я за решеткой, моя жизнь в руках Путина, и она в опасности. Но я продолжу гнуть свою линию.
Стоя над телом Бориса в феврале 2015 года, я поклялся себе не бояться, не сдаваться и не бежать. Спустя девять лет, оплакивая Алексея, могу лишь повторить эту клятву.
Пока в моей груди бьется сердце, я буду сражаться с тиранией. Пока живу, я не убоюсь зла. Пока дышу, я буду со своим народом.
Клянусь.
Алексей, спи спокойно, брат.
Юля, Людмила Ивановна, Анатолий Иванович, Олег, Даша, Захар, держитесь.
Я с вами.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш публикует фото и видео с акций памяти Навального в разных городах
Милан
Берлин
Бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров: «Алексей был на острие. Именно за это его больше нет»
Впервые рад, что новости сюда [в ИК-7] доходят не быстро. А такие лучше бы вообще не приходили. Это уже не ещё один шаг к пропасти, а полет в ней, ускорение. Даже на фоне происходящего последние пару лет день 16 февраля — чернее черного. Алексей был на переднем крае, на острие. И именно за это его больше нет. Февраль стал страшным месяцем. Немцов, теперь Навальный. Самые искренние соболезнования семье и всем нам.
Андрей Пивоваров осужден на четыре года колонии по делу об осуществлении деятельности «нежелательной организации». Он находится в исправительной колонии № 7 в городе Сегежа в Карелии.
Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы замдиректора ФСИН Валерию Бояриневу. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации через три дня после того, как стало известно, что Алексей Навальный умер в колонии.
Как отмечает правозащитный проект «Гулагу.нет», обративший внимание на присвоение звания, «Бояринев исполнил желание Путина — физическое устранение главного политического оппонента».
На Капитолийском холме в Риме зажгли сотни свечей в память о Навальном
Более 60 тысяч россиян официально требуют от государства выдать тело Алексея Навального его семье — и государство обязано ответить. Присоединяйтесь к этой акции и другим инициативам
За двое суток более 60 тысяч человек отправили обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье. Инициативу запустили в правозащитном проекте «ОВД-Инфо»: для отправки используется сервис «Дятел», который позволяет отправлять заявления за несколько минут. В истории сервиса это рекорд с огромным отрывом.
Рассказываем, почему формально СК обязан ответить на эти обращения, в чем смысл акции и безопасна ли она.
А еще мы собрали список других относительно безопасных инициатив — они помогут выразить протест, поделиться эмоциями и поддержать семью Навального.
Депутат палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд предложил выслать посла РФ Андрея Келина из Великобритании после смерти Алексея Навального.
«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», — сказал Эллвуд, выступая в палате общин.
Замглавы МИД Великобритании Лео Докерти не стал комментировать это предложение. Однако, отвечая на вопрос другого депутата о том, насколько необходимо для Великобритании сохранять дипломатические отношения с Россией, он отметил, что это имеет «прямой смысл».
Докерти сообщил, что официальный Лондон по-прежнему ищет «законные способы» конфисковать российские активы и изучает «все возможные варианты» для того, чтобы привлечь к ответу виновных в смерти Навального.
МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщил глава ведомства Стефан Сежурне во время визита в Аргентину. По его словам, российского посла вызвали вечером 19 февраля.
Ранее в связи со смертью Алексея Навального российских послов вызвали в министерства иностранных дел Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Испании, а также Великобритании.