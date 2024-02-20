«Идите лесом»: МВД в Москве приказало «идентифицировать» всех активистов, приносящих цветы к мемориалам в память о Навальном

Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин опубликовал приказ управления МВД по Москве, в котором полицейских обязывают установить с 17 февраля круглосуточное дежурство у двух памятников жертвам политических репрессий и «провести идентификацию» всех, кто приносит к ним цветы.

Дежурство должно было быть установлено, как следует из приказа, у Соловецкого камня на Лубянке и у «стены скорби». На какой срок — не уточняется. Людей, приносящих цветы, приказано идентифицировать «с целью предотвращения возможных правонарушений и выявления лиц, нарушающих общественный порядок». О результатах полицейские должны отчитываться ежедневно в управление по борьбе с экстремизмом.

По словам Свердлина, документ прислали «смелые люди, которые сливают нам информацию» (проект «Идите лесом» помогает россиянам избежать мобилизации). Приказ датирован 17 февраля и подписан начальником управления МВД О.А. Барановым. В разделе руководства на сайте московского управления МВД Олег Баранов действительно указан в этой должности.

За три дня с 16 по 18 февраля по всей России во время акций памяти Навального были задержаны 397 человек в 39 городах, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Больше всего задержаний было в Петербурге и Москве.

По итогам акций в Петербурге отправили под административный арест 154 человека. В Москве известно об аресте как минимум пятерых человек, обвиняемых в неповиновении полиции. Задержанным также назначали штрафы.

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