МВД заявило, что не отдавало приказ «идентифицировать» участников акций памяти Навального в Москве. Правозащитники сомневаются в подлинности документа

Приказа управления МВД по Москве «провести идентификацию» всех, кто участвует в акциях памяти Алексею Навальному, не существует, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Официально заявляю, что <…> опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует», — говорится в телеграм-канале Волк.

20 февраля фотографию приказа опубликовал руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Документ датирован 17 февраля и подписан начальником московского управления МВД Олегом Барановым. В нем говорилось, что полицейских обязали установить круглосуточное дежурство у двух памятников жертвам политических репрессий в Москве и «провести идентификацию» всех, кто приносит к ним цветы.

Свердлин сказал «Агентству», что не верит «ни одному слову МВД». Глава «Идите лесом» рассказал, что проект проверял достоверность документа с помощью действующих чиновников и пришел к выводу, что форма приказа соответствует реальной. При этом Свердлин отметил, что полностью гарантировать, что документ настоящий, проект не может.

Соратник Навального, директор ФБК Иван Жданов, который тоже накануне опубликовал этот документ, позже назвал его подделкой. Он отметил, что срок электронной подписи на документе — один месяц, тогда как такие подписи для чиновников выпускают сроком на год или до истечения срока полномочий.

Правозащитный проект «Первый отдел» назвал документ подделкой, поскольку срок электронной подписи уже истек. «Мы не беремся утверждать, что приказа следить за скорбящими не существует в принципе, но документ, опубликованный „Идите лесом“, точно поддельный», — заявили правозащитники.

«Это опровержение, впрочем, мало что меняет по сути. Практика последних лет показывает, что МВД и так следит за участникам оппозиционных акций с помощью „умных“ камер», — отметило «Агентство».

После того как 16 февраля стало известно о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, в городах по всей России прошли акции памяти политика. Люди приносили цветы и свечи к памятникам жертвам политических репрессий. Полиция задерживала участников акций, а стихийные мемориалы регулярно разрушали.

По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», с 16 по 18 февраля в 39 российских городах были задержаны 397 человек. После акций в Петербурге суды отправили под административный арест 154 человека. В Москве известно об аресте как минимум пятерых человек, обвиняемых в неповиновении полиции. Задержанным также назначали штрафы.