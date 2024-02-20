В Кремле считают «голословными и хамскими» обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти ее мужа причастен Владимир Путин. Об этом на брифинге для прессы заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения в адрес главы российского государства, — цитирует его слова «Интерфакс».

Представитель Кремля сказал, что Путин не видел обращения Юлии Навальной, которая объявила, что продолжит дело своего мужа. «Но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев», — добавил пресс-секретарь.

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать слова Навальной, что власти специально не выдают родственникам тело ее мужа, чтобы скрыть следы отравляющего вещества.

«Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением, но, если в нем содержались такие слова, то это, опять же, ни что иное как голословные обвинения потому, что они ничем не подкреплены, не подтверждены, и в данном случае я только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова», — сказал он.

Обновлено. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отреагировала на заявление Дмитрия Пескова так: »«Хамские» — вот слово, на котором они остановились после дня раздумий. Очень их обидело, что Юля называет убийцу убийцей».

Читайте обращение Навальной целиком

«Я продолжу дело Алексея Навального» Обращение Юлии Навальной. Полный текст

Читайте обращение Навальной целиком

«Я продолжу дело Алексея Навального» Обращение Юлии Навальной. Полный текст