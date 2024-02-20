«Это абсолютно голословные, хамские обвинения». Кремль — о словах Юлии Навальной, что к смерти ее мужа причастен Путин
В Кремле считают «голословными и хамскими» обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти ее мужа причастен Владимир Путин. Об этом на брифинге для прессы заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения в адрес главы российского государства, — цитирует его слова «Интерфакс».
Представитель Кремля сказал, что Путин не видел обращения Юлии Навальной, которая объявила, что продолжит дело своего мужа. «Но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев», — добавил пресс-секретарь.
Журналисты также попросили Пескова прокомментировать слова Навальной, что власти специально не выдают родственникам тело ее мужа, чтобы скрыть следы отравляющего вещества.
«Я, честно говоря, не знаком с этим выступлением, но, если в нем содержались такие слова, то это, опять же, ни что иное как голословные обвинения потому, что они ничем не подкреплены, не подтверждены, и в данном случае я только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова», — сказал он.
Обновлено. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отреагировала на заявление Дмитрия Пескова так: »«Хамские» — вот слово, на котором они остановились после дня раздумий. Очень их обидело, что Юля называет убийцу убийцей».