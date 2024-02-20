МИД Франции потребовал провести независимое расследование гибели Алексея Навального и выразил обеспокоенность состоянием Владимира Кара-Мурзы

МИД Франции возложил ответственность за смерть Алексея Навального на власти России и призвал к «независимому и углубленному» расследованию обстоятельств гибели политика. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном на следующий день после того, как в МИД в связи со смертью Навального был вызван российский посол Алексей Мешков.

Внешнеполитическое ведомство в своем заявлении призвало к «немедленному и безоговорочному» освобождению всех политзаключенных в России и в частности, выразило «глубокую обеспокоенность» критическим состоянием здоровья политика Владимира Кара-Мурзы.

Накануне британский депутат от Консервативной партии Боб Сили, который поддерживает контакты с семьей Владимира Кара-Мурзы, рассказал The Guardian, что обсуждал возможность обмена политика в МИД Великобритании. «Его здоровье в хрупком состоянии, и если Путин смог убить Навального, он сможет убить и Кара-Мурзу», — заявил Сили. Он призвал главу МИДа рассмотреть «все мыслимые варианты действий», включая обмен на «российских шпионов».

Однако в ведомстве ему «дали понять», что такие шаги только поощряют захват заложников государством. Заменявший министра иностранных дел Дэвида Кэмерона представитель ведомства Лео Дохерти, который выступал с заявлением по поводу смерти Навального, сказал, что МИД не может «одобрить политику обмена пленными», но «продолжит прилагать все усилия и добиваться освобождения Кара-Мурзы». У политика наряду с российским есть и британское гражданство.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения совбоды по обвинениям в «госизмене», распространении «фейков» про российскую армию и осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Его жена Евгения и адвокат Вадим Прохоров рассказывали, что в заключении у политика сильно ухудшилось здоровье. В частности, адвокат настаивал, что Кара-Мурза не может находиться в СИЗО из-за , причиной которой стало «двойное сильнейшее отравление неизвестными токсинами — в мае 2015 и в феврале 2017 года».

Сейчас Кара-Мурза находится в исправительной колонии особого режима в Омске. 30 января 2024 года стало известно, что его «за очередное злостное нарушение» перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) — это одна из самых суровых мер наказания в колонии, по сути — «тюрьма в тюрьме». Там он должен будет провести четыре месяца, до мая 2024 года.

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