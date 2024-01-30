Политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу поместили в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) в исправительной колонии № 7 в Омске. Об этом, сообщает «Новая газета», Кара-Мурза написал своему адвокату Марии Эйсмонт.

Кара-Мурза, находившийся в другой колонии Омска — ИК-6, рассказал, что в пятницу (26 января) его без всякого предупреждения вызвали на «комиссию» за очередное «злостное нарушение». По словам политика, ему вменили в вину то, что он не встал по команде «Подъем», которую ему даже не включили. «Комиссия», сообщил Кара-Мурза, постановила перевести в ЕПКТ — «чтобы жизнь медом не казалась».

В едином помещении камерного типа Кара-Мурза должен будет провести четыре месяца — до 26 мая, но, по его словам, «эти сроки могут сдвигаться, если опять будет ».

Солженицын, кажется, в «Круге Первом» писал о «мнимых ужасах каторги», которые описывает Достоевский в «Записках из мертвого дома» — потому что в XIX веке заключенные все время жили в одном и том же месте, могли привыкнуть и устроиться в бытовом плане, а советское ноу-хау это постоянно дергать с места на место.

Владимир Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Вину он не признал. До приговора политик год провел под стражей, хотя защита настаивала на том, что Кара-Мурза по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО.

29 января правозащитник Александр Подрабинек сообщил, что Кара-Мурзу увезли из ИК-6 в Омске в неизвестном направлении.

Что такое ЕПКТ, куда отправили Кара-Мурзу

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