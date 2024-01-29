Политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу увезли из исправительной колонии в Омске, сообщил правозащитник Александр Подрабинек.

Как написал 29 января Подрабинек в фейсбуке, три дня назад он отправил Кара-Мурзе письмо и получил такой ответ: «Администрация учреждения ИК-6 Омск извещает: письмо не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение». Где теперь находится Кара-Мурза — неизвестно.

Владимир Кара-Мурза был заключен под стражу в апреле 2022 года. Защита настаивала на том, что Кара-Мурза по состоянию здоровья не может содержаться в СИЗО, но суд это проигнорировал. В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Политик вину не признал.

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