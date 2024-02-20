Священника Григория Михнова-Вайтенко выписали из больницы. Его с инсультом увезли из отделения полиции, где он оказался из-за планов провести панихиду по Навальному

Правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, которого госпитализировали из отделения полиции, где он оказался из-за планов провести панихиду по Навальному, выписан из больницы.

Как сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, священник «чувствует себя лучше, но нуждается в продолжении лечения». «Надеемся, что он скоро будет в порядке», — написал Вишневский в своем телеграм-канале, призвав пока не беспокоить священника.

Михнов-Вайтенко вечером 16 февраля сообщил в фейсбуке, что планирует провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня в Петербурге. На следующее утро Михнова-Вайтенко задержали полицейские, когда он вышел из дома. По данным «ОВД-Инфо», на священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и планировали оставить его в отделе до суда, который, как писали правозащитники, состоится 19 февраля. В отделении священнику стало плохо, его забрала скорая помощь и доставила в больницу. Борис Вишневский тогда писал, что у Михнова-Вайтенко диагностирован инсульт.

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