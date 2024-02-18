Священника Григория Михнова-Вайтенко, планировавшего провести панихиду по Навальному, госпитализировали с инсультом из отделения полиции

Правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, которого задержали из-за намерения провести панихиду по Алексею Навальному, был госпитализирован из отделения полиции, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Григорий Михнов-Вайтенко госпитализирован с инсультом. В 43 отдел полиции его адвокат вызвал „Скорую“, Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации. Только что с ним говорил», — написал Вишневский.

Cвященнослужитель планировал провести панихиду по Алексею Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Об этом он сообщил в своем фейсбуке вечером 16 февраля. Следующим утром Михнова-Войтенко задержали, когда он вышел из дома.

По данным «ОВД-Инфо», на священнослужителя составили протокол по статье об организации несогласованного митинга и планировала оставить его в отделе до суда, который, как писали правозащитники, состоится 19 февраля.

Как отметила «Бумага», панихиду по Навальному в итоге провел другой священник Апостольской православной церкви.

«Вдумайтесь: в стране, где православие исповедует большинство, где все время говорят о православных ценностях, вере и традициях, православный священник хочет провести панихиду. И за это его задерживают и отдают под суд», — прокомментировал ситуацию Вишневский.

В российских городах, а также других странах, проходят акции памяти Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо» на утром 18 февраля, в 32 городах РФ были задержаны более 270 человек. Больше всего задержаний произошло в Санкт-Петербурге. Местные суды уже вынесли первые решения по задержанным 16 февраля. По данным «Ротонды», пять человек арестовали на пять суток по статье об организации одновременного нахождения граждан в публичном месте (20.2.2 КоАП). В протоколах написали, что люди с цветами ограничивали проход пешеходам. Вечером 17 ферваля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, к административной ответственности были привлечены более 50 человек.

Фотографии с акций

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии

Фотографии с акций

По всему миру продолжаются акции памяти Алексея Навального. В России полиция разбирает мемориалы и задерживает скорбящих. Фотографии