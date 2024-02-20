«Теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности». Семен Слепаков обратился к Путину в стихах

Комик и музыкант Семен Слепаков опубликовал в своем инстаграме стихотворение о гибели Алексея Навального. В нем он обращается к президенту РФ Владимиру Путину и прямо обвиняет его в убийстве оппозиционера. Слепаков уже не в первый раз записывает обращение к Путину. На следующий день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Слепаков просил президента РФ найти «другой выход из этой чудовищной ситуации». В апреле 2023 года российский Минюст объявил Слепакова «иностранным агентом». Сейчас комик живет за границей. «Медуза» публикует стихотворение Слепакова полностью.

Господин президент России Владимир Путин,

Я к вам уже обращался два года назад.

На этот раз слезливой речи не будет.

Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад

И что-то там лепетал в расстроенных чувствах

Про братский народ, культуру и дружбу в веках,

С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…

Их кровь, господин президент, на ваших руках.

И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального

Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,

Но теперь вы цинично и подло убили Навального,

Поэтому промолчать не вижу возможности.

Его точно убили вы, я не знаю как именно -

Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.

Пусть сделано это было руками другими, но

Понятно даже ежу по чьему приказу.

Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,

Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,

Разлучив с родными, счеты сведя с адвокатами,

На всех положив то единственное «достоинство»,

Что осталось у вас после четверти века на царстве,

Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,

Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!

И перед вами в экстазе вилять хвостами.

Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)

За страх, за насмешки, за свой публичный провал,

За любовь «кукловодов», к которой вы так чувствительны,

За то, что она досталась ему, а не вам.

Теперь вам никто не подпортит картинку «выборов»,

Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,

С одобренным вами огромным отрывом выиграв

У всех, чье общее имя — пустое место.

Должно быть, вы рады — закончили важное дело,

Ошибки учли, и все прошло как по маслу.

Но пожалейте маму — отдайте тело,

К чему заметать следы — всем и так все ясно.

Пути Господни таинственны и неведомы -

Нас в тонусе держат, за это большой респект,

Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,

А в честь него назовут широкий проспект

В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,

А про ту страну, для которой хотел он счастья…

А пока — читайте лекции по истории,

И наслаждайтесь вашей украденной властью.

16 февраля ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп за Полярным кругом. Официально о причине смерти не сообщалось. Тело Навального до сих пор не выдали родственникам. Вдова политика Юлия Навальная обвинила в убийстве своего мужа лично Владимира Путина. В Кремле эти обвинения назвали «голословными и хамскими».

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Фото на обложке: страница Семена Слепакова в Instagram