«Теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности». Семен Слепаков обратился к Путину в стихах
Комик и музыкант Семен Слепаков опубликовал в своем инстаграме стихотворение о гибели Алексея Навального. В нем он обращается к президенту РФ Владимиру Путину и прямо обвиняет его в убийстве оппозиционера. Слепаков уже не в первый раз записывает обращение к Путину. На следующий день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Слепаков просил президента РФ найти «другой выход из этой чудовищной ситуации». В апреле 2023 года российский Минюст объявил Слепакова «иностранным агентом». Сейчас комик живет за границей. «Медуза» публикует стихотворение Слепакова полностью.
Господин президент России Владимир Путин,
Я к вам уже обращался два года назад.
На этот раз слезливой речи не будет.
Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад
И что-то там лепетал в расстроенных чувствах
Про братский народ, культуру и дружбу в веках,
С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…
Их кровь, господин президент, на ваших руках.
И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального
Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,
Но теперь вы цинично и подло убили Навального,
Поэтому промолчать не вижу возможности.
Его точно убили вы, я не знаю как именно -
Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.
Пусть сделано это было руками другими, но
Понятно даже ежу по чьему приказу.
Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,
Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,
Разлучив с родными, счеты сведя с адвокатами,
На всех положив то единственное «достоинство»,
Что осталось у вас после четверти века на царстве,
Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,
Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!
И перед вами в экстазе вилять хвостами.
Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)
За страх, за насмешки, за свой публичный провал,
За любовь «кукловодов», к которой вы так чувствительны,
За то, что она досталась ему, а не вам.
Теперь вам никто не подпортит картинку «выборов»,
Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,
С одобренным вами огромным отрывом выиграв
У всех, чье общее имя — пустое место.
Должно быть, вы рады — закончили важное дело,
Ошибки учли, и все прошло как по маслу.
Но пожалейте маму — отдайте тело,
К чему заметать следы — всем и так все ясно.
Пути Господни таинственны и неведомы -
Нас в тонусе держат, за это большой респект,
Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,
А в честь него назовут широкий проспект
В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,
А про ту страну, для которой хотел он счастья…
А пока — читайте лекции по истории,
И наслаждайтесь вашей украденной властью.
16 февраля ФСИН сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп за Полярным кругом. Официально о причине смерти не сообщалось. Тело Навального до сих пор не выдали родственникам. Вдова политика Юлия Навальная обвинила в убийстве своего мужа лично Владимира Путина. В Кремле эти обвинения назвали «голословными и хамскими».
Фото на обложке: страница Семена Слепакова в Instagram