Соцсеть X (бывший Twitter) временно блокировала аккаунт Юлии Навальной

Обновлено. Аккаунт Юлии Навальной разблокировали менее чем через час после блокировки. Руководство соцсети не делало никаких заявлений по этому поводу.

Соцсеть X (бывший Twitter) приостановила действие аккаунта Юлии Навальной.

«Действие учетной записи приостановлено», — говорится при попытке открыть аккаунт Навальной.

Жена Алексея Навального завела аккаунт в соцсети 19 февраля.

Ранее пользователи соцсети обнаружили, что аккаунт Навальной попал под теневой бан. Из-за ограничений твиты Навальной можно было увидеть по прямым ссылкам, но в комментариях или цитатах ее сообщения не отображались.

На страницу Юлии Навальной за сутки подписались больше 90 тысяч человек.

19 февраля Юлия Навальная выпустила обращение, в котором объявила, что продолжит дело мужа, погибшего в колонии в Харпе. Она заявила, что политика убил президент России Владимир Путин, и подчеркнула, что знает, «из-за чего конкретно» это произошло. По ее словам, скоро соратники политика расскажут об этом, а также назовут имена людей, которые непосредственно исполняли преступление.

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