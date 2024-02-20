Соцсеть X (бывший Twitter) временно блокировала аккаунт Юлии Навальной
Обновлено. Аккаунт Юлии Навальной разблокировали менее чем через час после блокировки. Руководство соцсети не делало никаких заявлений по этому поводу.
Соцсеть X (бывший Twitter) приостановила действие аккаунта Юлии Навальной.
«Действие учетной записи приостановлено», — говорится при попытке открыть аккаунт Навальной.
Жена Алексея Навального завела аккаунт в соцсети 19 февраля.
Ранее пользователи соцсети обнаружили, что аккаунт Навальной попал под теневой бан. Из-за ограничений твиты Навальной можно было увидеть по прямым ссылкам, но в комментариях или цитатах ее сообщения не отображались.
На страницу Юлии Навальной за сутки подписались больше 90 тысяч человек.
19 февраля Юлия Навальная выпустила обращение, в котором объявила, что продолжит дело мужа, погибшего в колонии в Харпе. Она заявила, что политика убил президент России Владимир Путин, и подчеркнула, что знает, «из-за чего конкретно» это произошло. По ее словам, скоро соратники политика расскажут об этом, а также назовут имена людей, которые непосредственно исполняли преступление.