Евросоюз призвал Россию позволить провести международное расследование смерти Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна «позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств внезапной смерти» Алексея Навального.

В заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, Боррель заявил, что ответственность за смерть Навального лежит на президенте РФ Владимире Путине и российских властях.

«ЕС приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности политическое руководство и власти России в тесной координации с нашими партнерами, и наложить дополнительные санкции за их действия, в том числе посредством санкций», — заявил Боррель.

Он также призвал немедленно освободить всех людей, задержанных в России на акциях памяти Алексея Навального.

Глава европейской дипломатии отметил, что Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество, а «Путин и его режим боялись его», в том числе на фоне продолжающейся войны и президентских выборов в России.

Неожиданная и шокирующая смерть господина Навального — еще один признак ускоряющихся и систематических репрессий в России. Европейский союз повторяет свой призыв к России немедленно и безоговорочно освободить всех других политических заключенных, включая Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко и Ивана Сафронова.

Лидеры Евросоюза и США заявили, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за то, что Алексей Навальный умер в тюрьме. В Кремле, комментируя это, назвали заявления «абсолютно оголтелыми и абсолютно недопустимыми», поскольку заключения судмедэкспертов нет.

Следственный комитет России проводит проверку в связи со смертью Алексея Навального. СК отказывается выдать тело Навального его родственникам, мотивируя это тем, что проверка продолжается. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмым, следователи заявили 19 февраля адвокатам и матери Навального, что не выдадут тело еще как минимум 14 дней, поскольку назначена химическая экспертиза.

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