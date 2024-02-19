Представители Следственного комитета России сообщили адвокатам и матери Алексея Навального, что тело Алексея Навального, умершего в колонии, направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

ФСИН сообщила 16 февраля, что российский политик Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Утром 17 февраля в ИК-3 в Харпе приехала мать Навального, ей выдали уведомление о его смерти. Руководство колонии сообщило, что тело Навального находится в морге Салехарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела нет.

Кира Ярмыш говорила, что в СК отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка. Как рассказала судмедэксперт Ольга Фатеева, органы следствия иногда не разрешают выдачу тела годами.

Тело Навального, предположительно, находится в морге окружной клинической больницы Салехарда, писала «Новая газета Европа» со ссылкой на источник. Тело Навального доставили в морг вечером 16 февраля.

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