Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах смерти Навального В этом материале мы собираем те крупицы данных, которые есть. Он будет обновляться

Акция около российского посольства в Варшаве, 16 февраля 2024 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

16 февраля

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Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало в 16:19 по местному времени (14:19 мск) сообщение о том, что Алексей Навальный «умер» в колонии «Полярный волк» в поселке Харп (входит в городской округ города Лабытнанги). Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш позже сообщала, что, согласно официальному уведомлению, выданному матери Навального, его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени (12:17 мск). При этом один из заключенных ИК-3 рассказал «Новой газете Европа», что о смерти Навального в колонии стало известно «около 10 часов утра» (08:00 мск).

В Лабытнангской городской больнице заявляли, что бригада скорой помощи доехала до колонии, где находился Навальный, меньше, чем за семь минут, и еще две минуты ушло «на путь к пациенту». Как утверждается, врачи скорой вместе с местными медиками пытались реанимировать Навального в течение получаса.

ночь на 17 февраля

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«Медиазона» предположила, что тело политика перевезли из колонии в морг Салехарда в ночь на 17 февраля. Издание изучило записи с камер видеонаблюдения возле единственной наземной переправы между Лабытнанги и Салехардом. За несколько минут до полуночи 17 февраля в кадре был замечен кортеж, состоявший из двух — ведущей и замыкающей — машин ДПС, серого седана с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ-«буханки» с двумя зелеными полосами.

Журналисты установили, что серый седан без специальных знаков — это автомобиль ОМВД по Лабытнанги (предполагается, что это машина оперативников), а УАЗ в спецраскраске ФСИН — санитарный автомобиль, используемый для перевозки лежачих пациентов (он принадлежит ИК-3 в Харпе). УАЗ пробыл в Салехарде около полутора часов, а затем вернулся в сторону Лабытнанги, но уже без сопровождения полиции.

17 февраля

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Утром 17 февраля мать Навального Людмила посетила колонию в Харпе. Там ей выдали уведомление о его смерти в ИК-3. По словам Киры Ярмыш, сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в морге Салехарда, поскольку его забрали следователи Следственного комитета, которые «проводят с ним исследования».

Людмила Навальная приехала вместе с адвокатами к моргу Салехарда, но он оказался закрыт. По телефону морга адвокату сказали, что тела Навального у них нет. То же самое сказали в бюро судебно-медицинской экспертизы в Салехарде, сообщала Astra со ссылкой на сотрудника организации.

Другой адвокат Навального в тот же день посетил отдел Следственного комитета в Салехарде. Там ему заявили, что причина смерти политика «не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза». При этом матери Навального в колонии сообщили, что он умер от «синдрома внезапной смерти».

19 февраля

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Мать Навального и его адвокаты утром 19 февраля попытались попасть в морг в Салехарде, куда, предположительно, доставили тело политика. Внутрь их не пустили. Сотрудники морга не ответили на вопрос, у них ли тело Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для прессы заявил, что вопрос о выдаче тела Навального родственникам не относится к компетенции Кремля.

20 февраля

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Людмила Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать ей тело сына. «Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», — сказала Людмила Навальная в обращении, записанном около колонии в Харпе.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что в суд Салехарда подан иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального.

Meduza

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