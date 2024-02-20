Журналисты «Медиазоны» узнали, что автомобили, предположительно, перевозившие тело Навального, принадлежат полиции и колонии

Журналисты «Медиазоны» узнали подробности об автомобилях, которые, вероятно, перевозили тело Алексея Навального в Салехард после его смерти в колонии в поселке Харп.

Накануне журналисты опубликовали видеозапись дорожной камеры, на которой показан кортеж из автомобилей, следующих в ночь на 17 февраля по дороге от города Лабытнанги, ближайшего к колонии, где находился Навальный, в сторону Салехарда. В колонну входили два автомобиля ДПС, ведущий и замыкающий, серый седан с гражданскими номерами и микроавтобуса УАЗ («буханка») в раскраске ФСИН.

Неназванный источник «Медиазоны» предоставил журналистам государственные номера автомобилей из этой колонны. На основе открытых данных издание установило, что серый седан без специальных знаков — это автомобиль ОМВД по Лабытнанги (предполагается, что это машина оперативников). А УАЗ в спецраскраске ФСИН — санитарный автомобиль, используемый для перевозки лежачих пациентов, он принадлежит ИК-3 в Харпе, где умер Навальный.

Авторы «Медиазоны» обнаружили на видеозаписях дорожных камер, что УАЗ пробыл в Салехарде около полутора часов, а затем вернулся в сторону Лабытнанги, но уже без сопровождения полиции.

Спецмашина ФСИН и оперативное сопровождение: мы узнали, как тело Навального вывозили в Салехард Медиазона

Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила 16 февраля, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Родственникам политика к вечеру 19 февраля не выдали его тело. Следственный комитет, по словам соратников Навального, продлил на 14 дней проверку, до завершения которой тело не отдадут.

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