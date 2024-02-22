Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от естественных причин.

По ее словам, заключение о смерти показали матери Навального следователи.

В разговоре с «Агентством» Ярмыш сообщила, что вскрытие тела было проведено. «Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной», — сказала она. Она добавила, что следователи хотят «сами заниматься организацией, хотят, чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания».

Мать Алексея Навального Людмила записала видео, в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына. Она сообщила, что следствие требует похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с его телом.

«Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали этого до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей», — рассказала Людмила Навальная.

После установления причины смерти тело умершего по закону обязаны выдать родственникам в течение двух суток. Это предусматривает статья 8 российского федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Управление ФСИН по ЯНАО 16 февраля сообщило, что Алексей Навальный умер в колонии в Харпе после того, как ему стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать, заявили в ведомстве. С тех пор мать Алексея Навального пытается добиться выдачи тела сына.

Утром 17 января Людмила Навальная приезжала в колонию в Харпе. Там ей сказали, что ее сын умер от «синдрома внезапной смерти». 20 февраля она записала обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовала, чтобы ей выдали тело сына.

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