«Дайте мне наконец увидеть моего сына». Мать Алексея Навального потребовала от Путина выдать тело политика для захоронения
Мать Алексея Навального опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео было записано возле колонии ИК-3 «Полярный волк», где погиб Навальный.
«Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится», — сказала Людмила Навальная.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в суд в Салехарде подали иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального.
УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. 17 февраля в ИК-3 в Харпе приехала мать Навального, ей выдали уведомление о его смерти и заявили, что тело Навального находится в морге Салехарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела у них нет. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка.
«Медиазона» на основе анализа записей камер видеонаблюдения пришла к выводу, что тело Навального, скорее всего, из колонии увезли в морг Салехарда.
Через сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо» была запущена отправка обращений в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье. По состоянию на 20 февраля, отправлено почти 69 тысяч обращений.