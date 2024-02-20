«Дайте мне наконец увидеть моего сына». Мать Алексея Навального потребовала от Путина выдать тело политика для захоронения

Мать Алексея Навального опубликовала обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Видео было записано возле колонии ИК-3 «Полярный волк», где погиб Навальный.

«Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится», — сказала Людмила Навальная.

Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить.

«Дайте мне наконец увидеть моего сына». Мать Навального — Путину Meduza

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в суд в Салехарде подали иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального.

УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. 17 февраля в ИК-3 в Харпе приехала мать Навального, ей выдали уведомление о его смерти и заявили, что тело Навального находится в морге Салехарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела у них нет. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка.

«Медиазона» на основе анализа записей камер видеонаблюдения пришла к выводу, что тело Навального, скорее всего, из колонии увезли в морг Салехарда.

Через сервис «Дятел» правозащитного проекта «ОВД-Инфо» была запущена отправка обращений в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье. По состоянию на 20 февраля, отправлено почти 69 тысяч обращений.

Что еще можно сделать

Более 60 тысяч россиян официально требуют от государства выдать тело Алексея Навального его семье. И государство обязано ответить Присоединяйтесь к этой акции — и другим относительно безопасным инициативам (мы собрали их список) 9 карточек