В Лабытнангской городской больнице заявили, что Навального пытались реанимировать более получаса

В больнице города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что врачи, прибывшие в колонию, пытались реанимировать политика Алексея Навального, почувствовавшего себя плохо в колонии «Харп», более получаса вместе с местными медиками.

Бригада скорой помощи доехала до колонии, где находился Навальный, меньше, чем за семь минут, еще две минуты ушло «на путь к пациенту», сообщили в больнице «Интерфаксу».

«Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался», — заявили представители больницы, добавив, что бригада скорой помощи констатировала смерть Навального.

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