Мать Алексея Навального шантажируют следователи. Ей не выдают тело политика, требуя похоронить его тайно По словам директора ФБК, власти боятся, что люди «будут брать морг штурмом»

Людмила Навальная (в центре) около здания Следственного комитета в Салехарде, 21 февраля 2024 года AP / Scanpix / LETA

Мать Алексея Навального Людмила сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Она заявила, что следствие угрожает ей и требует похоронить политика тайно. Людмила Навальная записала видео, в котором рассказала, что провела почти сутки в Следственном комитете Салехарда, а адвоката к ней пустили только во второй половине дня 22 февраля.

По словам Навальной, ее тайно отвезли в морг накануне вечером. Там ей показали медицинское свидетельство о смерти сына, и она его подписала. Тело сына ей так и не выдали. Следователи ставят условия матери Навального — где, когда и как он должен быть похоронен.

Как заявляет мать политика, следователи угрожают, что если она не согласится на тайные похороны, «они что-то сделают с телом». Людмила Навальная вновь потребовала немедленно выдать ей тело сына.

Meduza

В медицинском заключении о смерти Навального, показанном его матери, говорится, что он умер по «естественным причинам», сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она уточнила, что вскрытие тела Навального уже проведено. «Да. По крайней мере, готово медицинское заключение с причиной», — сказала она «Агентству».

По словам Ярмыш, следователи заявили, что хотят сами заниматься организацией похорон, «хотят, чтобы похороны прошли тайно, на отшибе, без публичного прощания».

Следователи выдвинули условия матери Алексея Навального для выдачи тела, рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. После того, как мать Навального записала обращение к Путину, следователь Александр Варапаев пригласил ее в СК и заявил, что сотрудники «готовы показать тело», но отдать его семье смогут только по окончании экспертизы. По словам Жданова, следователь постоянно с кем-то созванивался и в какой-то момент признался, что постоянно находится на связи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

21 февраля следователи во время встречи с Людмилой Навальной попросили ее выбрать ритуальное агентство и кладбище для захоронения Навального. После чего они выдвинули следующие условия:

Семье Навального предоставляют борт для транспортировки тела в Москву. В обмен родственники и соратники политика держат в тайне информацию о похоронах до того, как самолет приземлится. «Это обусловлено тем, чтобы тело не встречали в аэропорту», — сказал Жданов.

Семью Навального должны сопровождать сотрудники СК на протяжении всего времени до окончания похорон.

Следователи настаивают на том, что дата похорон будет определена по прилете борта с телом Навального в Москву. «Тело хранится в Московской области или во Владимирской области. „Потому что мы боимся, что морг будут брать штурмом“ — прямая цитата, они абсолютно ничего не скрывают», — пояснил Жданов.

Родственники Навального выбрали для похорон Троекуровское кладбище, но власти, по словам Жданова, это не устроило. В итоге для похорон было выбрано Хованское кладбище. Также следователи попросили Людмилу Навальную выбрать зал для прощания поближе к кладбищу, хотя изначально семья политика планировала провести церемонию в Центральном доме литераторов. Вскоре, поговорив с кем-то по телефону, следователи заявили, что похороны должны пройти «тихо, в тайном режиме», рассказал Жданов.

Вопрос о захоронении Навального не в России не стоит. «Алексей возвращался в Россию не для того, чтобы его сейчас вывозили из России хоть куда-либо. Алексей не представлял себя захороненным где-то за рубежом. Он православный человек, должно быть отпевание в русской православной церкви, должна быть панихида, потому что он политик. И похороны на своей земле», — сказал Жданов.

Прощание с Навальным будет публичное, так как он был политиком. Жданов отметил, что у гражданской панихиды есть ограничение по времени, она продлится порядка четырех часов. «Это основной страх следователей, которые выполняют сейчас решения Кремля. Что придет много людей, которые решат дойти до кладбища», — заявил директор ФБК.

Знаменитости начали записывать обращения к российским властям с требованием выдать тело Алексея Навального семье. Команда Навального опубликовала ролики, которые записали Андрей Макаревич, Noize MC (Иван Алексеев), Татьяна Лазарева, Тамара Эйдельман, Надежда Толоконникова и другие.

«Прекратите издеваться над родными погибшего. Такого не заслуживает никто. Отдайте тело Алексея Навального его родным. Они имеют право его по-человечески похоронить. Понятно, что существует сейчас план, в соответствии с которым похоронить Алексея надо так, чтобы никто не знал, где он вообще находится. Этого не заслуживает никто, так быть не должно. Это просто античеловеческая деятельность», — заявил на видео Noize MC.

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