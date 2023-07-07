WSJ рассказала о секретном подразделении ФСБ, арестовавшем Эвана Гершковича Его сотрудники годами преследуют американцев в России, двигают в их домах шкафы и оставляют окурки в туалетах

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный по обвинению в шпионаже, в Мосгорсуде, 22 июня 2023 года Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA

Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) ФСБ — одно из «подпольных» подразделений российской спецслужбы — годами следит за высокопоставленными представителями США в РФ, а также за иностранными журналистами, сообщила в своем расследовании газета The Wall Street Journal. По ее данным, департамент ФСБ руководил арестом репортера WSJ , а также причастен к задержанию в России бывших морских пехотинцев . При подготовке материала журналисты WSJ поговорили с десятками высокопоставленных дипломатов и сотрудников спецслужб в Европе и США, а также изучили утекшие документы ДКРО и судебные решения.

Департамент контрразведывательных операций, как отмечает издание, почти неизвестен за пределами узкого круга специалистов по России и сотрудников разведки. Подразделение ведет наблюдение за иностранцами в России, его первый отдел (ДКРО-1) следит за гражданами США и Канады. Департамент активизировал свои операции после 2012 года, по мере обострения конфликта между Москвой и Вашингтоном. Предполагается, что сотрудники ДКРО проникали в жилища американских дипломатов, чтобы установить прослушку, вербовали информаторов среди сотрудников канцелярии посольства США, а также подсылали молодых женщин к бывшим морпехам США в Москве.

Президент РФ Владимир Путин с первых лет своего президентства использовал департамент для слежки за западными журналистами в России. ДКРО провела операцию по задержанию журналиста Эвана Гершковича 29 марта. Путин получал информацию об этом до и после задержания журналиста, рассказали WSJ западные чиновники и бывший сотрудник российских спецслужб. Президент также встречался с Владиславом Меньшиковым, главой службы контрразведки ФСБ, которая курирует ДКРО, и интересовался деталями операции по задержанию Гершковича.

Утечка документов ДКРО показала, что сотрудники ФСБ готовят для президента РФ докладные записки и делают карандашные пометки на полях, чтобы вышестоящие лица могли стереть комментарии, способные, по выражению WSJ, расстроить Путина. Это подтверждает доклад ФСБ от 2006 года, составленный после слежки за журналистами телеканала CBS, которые снимали фильм о теракте на Дубровке.

Западные дипломаты утверждают, что департамент контрразведывательных операций ответственен за «странные инциденты, которые стирают границы между шпионажем и преследованием», пишет WSJ (точно подтвердить, что за этими инцидентами стоит ДКРО, невозможно). По словам чиновников из США и их ближайших союзников, часто сотрудники департамента дают объектам слежки понять, что за ними следят, и оставляют в их домах «визитную карточку» — сигаретный окурок на сиденье унитаза. Источники газеты утверждают, что сотрудники ДКРО помимо прочего оставляли фекалии в туалетах в домах дипломатов (также фекалии нашли в чемодане чиновника, приехавшего в Москву из Вашингтона).

Сотрудники ДКРО, говорят источники, в январе 2023 года отключили электричество в резиденции посла США в Москве Линн Трейси после ее первого визита в МИД РФ. Американские дипломаты говорят, что, пока они находятся в поездках, в их домах в России передвигают книжные шкафы — а также пропадают драгоценности. Дипломат, работавший при военном атташе, вернувшись домой, обнаружил, что его собака мертва, предположительно, она была отравлена, пишет WSJ. По информации газеты, недавно российский дрон следил за женой дипломата, когда она ехала в посольство на машине, на крыше которой нанесли липкой лентой Z — один из символов российского вторжения в Украину. По мнению американских чиновников, за этим также стояли сотрудники департамента.

Сотрудники посольства США также заметили, что агенты ДКРО следили за детьми посла, когда те шли в школу, на футбольную тренировку или в «Макдоналдс», говорят бывшие американские чиновники, в прошлом работавшие в России. Источники убеждены, что полицейские, которые дежурят у посольства США в Москве, — это переодетые сотрудники ДКРО.

По данным WSJ, у американских дипломатов, работающих в России, есть инструкции, неофициально известные как «Московские правила». Недавно эти правила обновили из-за агрессивных действий сотрудников ФСБ. По словам источников, помогавших их разрабатывать, одно из важных правил: «Совпадений не бывает».

ФСБ и Кремль не ответили на вопросы WSJ. Госдепартамент и посольство США в Москве отказались от комментариев. Адвокаты Гершковича в России также отказались от комментариев.

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