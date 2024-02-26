Власти Германии отказались комментировать слова Марии Певчих о том, что перед смертью Навального готовился его обмен
Правительство Германии не намерено комментировать информацию о том, что перед смертью политика Алексея Навального готовился его обмен. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Мы на эту тему не высказываемся», — заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.
Соратница Навального Мария Певчих 26 февраля заявила, что Навального и двух граждан США (их фамилии она не назвала) планировали обменять на Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии. По ее словам, переговоры находились «на финальной стадии». Певчих выразила мнение, что президент России Владимир Путин решил убить Навального, чтобы тот не оказался на свободе.
Немецкий таблоид Bild 18 февраля писал, что Россия, США и Германия вели переговоры о возможном обмене Навального на Красикова. Официально эта информация не подтверждалась ни одной из сторон.