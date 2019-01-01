Накануне Нового года ФСБ отчиталась о задержании гражданина США «при проведении шпионской акции». Никаких других подробностей в спецслужбе не сообщили, назвав только имя — Пол Уилан. Британские и американские издания пообщались с семьей Уилана и рассказали, кто он и чем занимался.

Полу Уилану 48 лет. Он родился в Канаде в семье британцев, но сейчас живет в небольшом городке Нови — пригороде Детройта, штат Мичиган. Уилан гражданин США и служил в американской морской пехоте. По словам его брата-близнеца Дэвида Уилана, Пол неоднократно участвовал в боевых действиях в Ираке. Кем именно служил Уилан, он не уточнил.

С 2016 года Пол Уилан работает начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей . У компании нет представительств или производств в России, он приехал в страну как частное лицо. По словам брата, в компании Уилан отвечает за физическую безопасность объектов — защиту от краж и взломов. «Но точно не кибербезопасность и не личная охрана», — добавил Дэвид Уилан.

По работе он постоянно путешествует и неоднократно за последние десять лет бывал в России. По словам брата, Уилан посещал страну в том числе как представитель кадрового агентства Kelly Services, где работал до 2016 года. Дэвид Уилан сказал, что его брат почти не знает русского языка и «мог только объясниться».

В Москву Пол Уилан прилетел на свадьбу сослуживца. Его друг, тоже бывший морпех, женился на россиянке. Уилан въехал в страну почти за неделю до свадьбы, 22 декабря, и поселился в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Последний раз знакомые видели Уилана в день свадьбы 28 декабря, но на самой церемонии он не появился. ФСБ рассказала, что именно в этот день Уилан был задержан. Его семья узнала о задержании из СМИ.

Что его брат делал в Москве в течение недели перед свадьбой, Дэвид Уилан не сказал, но подчеркнул, что семья уверена в невиновности Пола. Есть ли у Уилана жена или дети, не сообщается.

Михаил Зеленский